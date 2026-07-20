Contraloría detecta 32 obras que variaron su costo y plazo de ejecución.

La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado 32 obras de infraestructura pública QUE variaron su costo en 140.7 % y sus plazos de ejecución en 332.6 % más de lo previsto inicialmente. Los proyectos de inversión orientados a la reposición y prevención de los daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño Costero culminaron con el cierre comercial al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Desempeñon.° 9014-2026-CG/OCE-ADE, estas obras ejecutadas bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) no alcanzaron los niveles de economía (costo) ni eficacia (tiempo) establecidos en los contratos NEC3 (NewEngineeringContract). Las inversiones fueron gestionadas inicialmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y luego transferidas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Entre los años 2020 y 2025, las 32 obras de infraestructura, principalmente del sector Educación, registraron un costo ejecutado de S/ 2029 millones al cierre comercial, cuando el monto contractual acumulado inicial fue de S/ 843 millones; es decir, más del doble del monto contractual previsto debido a las variaciones presupuestales permitidas por el modelo de contratación NEC3 que formó parte del acuerdo G2G.

Por ejemplo, el proyecto de protección contra inundaciones de la quebrada El León, en La Esperanza y Huanchaco (Trujillo, La Libertad), pasó de un monto contractual inicial de S/ 473 millones a un costo de S/ 818 millones al cierre comercial. Asimismo, la inversión en la Institución EducativaN°80374 José Sevilla Escajadillo, ubicada en Pacasmayo (La Libertad) ejecutada bajo la opción F del contrato NEC3 se elevó de S/ 11.7 millones contratados a S/ 62 millones.

Las inversiones que forman parte del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) se estimaron construirse en un plazo acumulado de 4414 días. Sin embargo, se ejecutaron en 19 093 días, lo cual representa tres veces más de lo previsto. El mayor plazo de ejecución acumulado se registró en los proyectos de infraestructura educativa, lo que ocasionó que comunidades escolares, con más de 2800 personas pertenecientes a las cuatro instituciones educativas de la muestra analizada, recibieran clases en ambientes provisionales o cedidos por terceras instituciones.

Tenemos, por ejemplo, la rehabilitación de la I.E. Genaro Martínez Silva, ubicada en Catacaos (Piura), que debió ejecutarse en 150 días y tardó 1036 días; los trabajos en la I.E.n.°14064, en La Unión (Piura), de 120 días a 1002 días; la rehabilitación de la I.E.n.°80374 José Sevilla Escajadillo, en Pacasmayo (La Libertad), de 165 días a 976 días; y la reconstrucción de la Institución Educativan.°14594 San José (Piura), de 135 días a 998 días.

La comisión auditora atribuye las variaciones de plazo y costo de las inversiones a la incertidumbre del alcance de los contratos NEC3 y a la limitada disponibilidad de especialistas en gestión de riesgos para la ejecución de las inversiones G2G, situación que podría afectar la capacidad de predictibilidad de los parámetros de costo y plazo, de las futuras inversiones.

Los eventos compensables

Los contratos suscritos (NEC3) permiten que durante la ejecución del proyecto se modifiquen las condiciones inicialmente establecidas mediante el reconocimiento de “eventos compensables” que son autorizados por la entidad.

Del total analizado, 28 inversiones se han ejecutado con un contrato de gestión (NEC3, opción F) bajo un esquema de costos reembolsables, en el que la entidad asume las variaciones de costo derivadas de las actividades subcontratadas. En las cuatro inversiones restantes, el contrato tuvo un precio y un cronograma de actividades (NEC3, opción A), realizándose el pago a suma alzada por cada actividad completada (el contratista asume los riesgos no atribuibles al contratante).

La ejecución de las inversiones con el contrato NEC3 (opción F), que tiene por objeto la elaboración de los expedientes técnicos y la posterior ejecución de las obras, se inició con sustentos de ingeniería básica que definieron el alcance inicial del contrato. Posteriormente, el registro de información técnica de mayor detalle dio lugar a actualizaciones de la línea base contractual; por ejemplo, se identificaron condiciones técnicas y físicas vinculadas al terreno, al entorno físico y a la infraestructura preexistente que no fueron contempladas en dicha ingeniería básica.

Impacto de los eventos compensables

Para conocer el impacto de los eventos compensables se analizaron seis inversiones en infraestructura de Educación, Salud y Soluciones Integrales, ubicadas en La Libertad, Piura y Lambayeque. La entidad (ARCC/ANIN) autorizó 140 eventos compensables que significaron un costo mayor de S/ 381 millones y ampliaciones del plazo de ejecución por 2860 días (acumulado). Como consecuencia de ello, 78 598 ciudadanos se vieron afectados por la no entrega oportuna de la infraestructura.

Según la auditoría realizada, las causas de los eventos compensables más recurrentes fueron: modificaciones al diseño (51), identificación de condiciones técnicas y físicas no previstas (47), interferencias de terceros y restricciones externas (13) y riesgos climatológicos y emergencias sanitarias (11), entre otros (18).

Como consecuencia de los eventos compensables, por ejemplo, el plazo de ejecución del proyecto contra las inundaciones de la quebrada El León en La Esperanza y Huanchaco (Trujillo, La Libertad) se amplió de 275 días a 870 días; y la reconstrucción del Centro de SaludPósopeAlto I-3, en Pátapo, Chiclayo (Lambayeque), que debió ejecutarse en 175 días, concluyó en 553 días.

El dato

En el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, 141 inversiones se ejecutan bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con contratos NEC3 suscritos. No obstante, solo 32 alcanzaron el cierre comercial al 31 de diciembre del 2025. Asimismo, la vigencia del acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito con el Reino Unido en junio del 2020, prevista inicialmente hasta abril del 2022, fue extendida mediante diversas adendas hasta el 31 de diciembre de 2026.