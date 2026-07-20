Contraloría detecta 32 obras que variaron su costo y plazo de ejecución.
Contraloría detecta 32 obras que variaron su costo y plazo de ejecución.
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado 32 obras de infraestructura pública QUE variaron su costo en 140.7 % y sus plazos de ejecución en 332.6 % más de lo previsto inicialmente. Los proyectos de inversión orientados a la reposición y prevención de los daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño Costero culminaron con el cierre comercial al 31 de diciembre de 2025.

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