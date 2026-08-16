icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diseño: Antonio Tarazona
Las proyecciones sobre vulnerabilidad ante un sismo de gran magnitud revelan que al menos el 82% de la población de Lima y Callao estaría en peligro.
Por Renzo Giner Vásquez

En lo que va del año, siete países ubicados en el Cinturón de Fuego han registrado sismos de gran magnitud: el del jueves en Filipinas fue el más reciente; y el del pasado 10 de agosto en Colombia, el más cercano geográficamente al Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.