En lo que va del año, siete países ubicados en el Cinturón de Fuego han registrado sismos de gran magnitud: el del jueves en Filipinas fue el más reciente; y el del pasado 10 de agosto en Colombia, el más cercano geográficamente al Perú.

Estos desastres, sumados al terremoto ocurrido el 9 de agosto en Junín, representan un amargo recordatorio del riesgo latente al que está expuesto nuestro país y obligan a reevaluar cuán preparados nos encontramos para enfrentarlo.

Sismo en Perú

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— Capital vulnerable —

La seguidilla de sismos coincidió, además, con el segundo simulacro nacional multipeligro convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para el último viernes por la tarde. Los resultados del mismo indicaron que un terremoto de magnitud 8,8 dejaría un saldo de 10.926 fallecidos, 165.160 lesionados, 2’199.818 damnificados y 3’896.967 afectados en las condiciones actuales.

Sin embargo, más allá de la previsión ciudadana que este tipo de pruebas busca ejercitar, Lima y el Callao poseen una alarmante vulnerabilidad estructural.

El “Escenario de riesgo por sismo de gran magnitud seguido de tsunami frente a la costa central del Perú”, publicado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en el 2021, revela que 7’073.121 habitantes de Lima y Callao se encuentran en un nivel de riesgo “muy alto” ante un terremoto de magnitud 8,8. La cifra total, incluyendo a la población en riesgo “alto” y “medio”, alcanzaría los 9’298.445 habitantes.

En declaraciones a los medios tras el simulacro, el especialista del Cenepred Felipe Tupia señaló que este escenario podría ser aún más devastador al alcanzar los 9’805.121 afectados entre ambas regiones.

El balance del segundo simulacro nacional multipeligro indicó que unas 10.926 personas fallecerían ante un terremoto de alta magnitud.

Mientras que el tsunami que podría causar este sismo expondría a 256.406 habitantes, 62,8% en el Callao y el 37,2% en la capital, según la misma institución.

El escenario de estas proyecciones revelaría que entre el 82,79% y el 87,30% de los 11’231.619 habitantes que tienen Lima y el Callao se encontrarían en una situación de alta vulnerabilidad.

Esto se vería agravado durante los días posteriores al desastre al considerar que unos 227,42 kilómetros de tuberías de agua potable, 37 puentes, 74,78 kilómetros de red ferroviaria y 40 centrales de energía, entre otros, serían algunos de los sistemas de servicios públicos básicos en riesgo muy alto en la misma zona, según el Cenepred.

— El problema en casa —

Sismo en Perú

Diversas publicaciones científicas coinciden en que el colapso de las estructuras es el factor de riesgo individual más importante en relación con heridos y muertos a causa de un terremoto.

Esto resulta alarmante en un país donde el 71% de las viviendas existentes han sido autoconstruidas, según el informe presentado en julio por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Solo entre Lima y el Callao se registran 4’686.000 edificaciones de este tipo según la misma fuente.

La construcción de viviendas sin acompañamiento técnico en el Perú aumentan las probabilidades de devastación de un sismo.

“Somos un país muy informal y la vivienda no escapa de ello. A nivel internacional se denomina como construcción sin ingeniería y consiste en edificar una vivienda sin planos porque no hay un ingeniero que diseñe o supervise el proyecto. Es un problema social”, explica a El Comercio el presidente de la Comisión Nacional en Gestión de Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, Luis Morán.

El también profesor principal en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enlista como los principales riesgos la construcción en suelos no adecuados, como pendientes o blandos; la ausencia de columnas y los que usan ladrillos de tipo pandereta. “El uso de material inadecuado para las cargas sumado a una baja calidad del vaciado crean gran vulnerabilidad física a esa vivienda”, alerta.