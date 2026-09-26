Chino Mori fue alcalde del distrito de Manantay, en Ucayali. Su primera sentencia data de 1998, por los delitos de concusión y peculado, pero el caso terminó archivado. Entre el 2004 y el 2013, afrontó otros procesos por delitos como concusión, peculado, abuso de autoridad y colusión, aunque estos también terminaron archivados.

En el 2015, fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y a dos años de inhabilitación para ejercer la función pública por el delito de negociación incompatible. Tras las apelaciones y revisiones del caso, la pena finalmente pasó a ser efectiva . Chino Mori terminó en prisión luego de que la Corte Suprema confirmara la condena en su contra.

Candidato con sentencias penales

Según se informó en ese entonces, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali demostró que Chino Mori y funcionarios ediles actuaron para favorecer económicamente a un tercero. Los argumentos expuestos convencieron de dictar una sentencia condenatoria. En su decisión, el juzgado señaló que Chino Mori y los funcionarios ediles transgredieron los principios de autoridad, imparcialidad y objetividad, además de vulnerar el normal funcionamiento de la administración pública.

Después de esa condena, Chino Mori acumuló otros procesos por delitos como cohecho, colusión, negociación incompatible y peculado. Sin embargo, todos estos casos fueron archivados.

Ahora, Chino Mori busca convertirse en gobernador regional de Ucayali. Este Diario se comunicó con Alianza para el Progreso (APP), partido por el que postula, para conocer su posición y solicitar que nos derivaran con el candidato, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, este año Guillermo Chino Mori ha brindado declaraciones a medios regionales, en las que ha pedido perdón y afirmado que está “rehabilitado tras cumplir condena en prisión”.

Candidato con sentencias penales

Candidatos a gobernadores regionales acumulan 98 sentencias penales

A pocos días de la contienda electoral, El Comercio obtuvo el registro de las sentencias penales de los candidatos a gobernadores regionales. Según información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 329 postulantes, 49 registran al menos una sentencia penal y, en conjunto, acumulan 98 sentencias.

Guillermo Cornelio Chino Mori es el candidato que acumula la mayor cantidad de sentencias penales, con 18 en total. Postula al Gobierno Regional de Ucayali por Alianza para el Progreso. Una de estas sentencias corresponde al delito de negociación incompatible y fue dictada en el 2015. Por este caso, se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva.

Ferry Torres Huamán, candidato de Juntos por el Perú (Amazonas), es el segundo postulante con más sentencias penales, con siete en total. Una de ellas fue dictada en el 2023 por el delito de colusión, por el que se le impuso una pena de seis años de prisión efectiva. La ejecución de esta pena quedó condicionada a que la sentencia quede consentida.

Entre los candidatos con más sentencias penales, le sigue Álvaro Renato Calderón, de Fe en el Perú (Lambayeque), con cinco sentencias. Después, con tres sentencias cada uno, están Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021 (Áncash); Elmer Cáceres Llica, de Alianza para el Progreso (Arequipa); Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno (Loreto); Luis Dante Zubia Cortez, de Podemos Perú (Moquegua); y Miguel Ángel Quispe Palomino, de Alianza Regional por el Perú (Pasco).

Guillermo Cornelio Chino Mori es el candidato que acumula la mayor cantidad de sentencias penales. Foto: Municipalidad Distrital de Manantay.

Análisis

En diálogo con El Comercio, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara advirtió que una persona con una sentencia condenatoria, incluso en primera instancia, está impedida de postular, de acuerdo con el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, la normativa del Jurado Nacional de Elecciones contempla excepciones y establece criterios bajo los cuales una persona podría postular pese a registrar una sentencia. Uno de ellos es haber sido rehabilitada.

“Eso condujo a que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en elecciones previas, permitiera la postulación de personas que estaban impedidas. Eso ocurrió con Mario Vizcarra, quien estaba impedido, pero el Jurado determinó que podía postular. Eso permitió que varias personas en esa situación fueran candidatas. Hasta el día de hoy, si una persona tiene una sentencia en primera instancia, no puede ser candidata según la Constitución. Sin embargo, a nivel de la normativa electoral, se ha dado paso libre”, agregó.

La experta consideró que debe haber una mayor rigurosidad a través de una reforma clara que determine un catálogo de delitos que impidan una postulación. “Llama mucho la atención que las mismas organizaciones políticas no hayan tenido los filtros suficientes respecto de los candidatos que están poniendo a disposición de la ciudadanía”, concluyó.

La especialista en derecho electoral del Instituto Aklla Perú, Silvia Guevara, advirtió que una persona que tiene una sentencia condenatoria, incluso en primera instancia, está impedida de postular. Foto: Instituto Aklla Perú.

Descargos

El Comercio se contactó con representantes de los partidos de los candidatos que registran más sentencias penales. Hasta el cierre de esta nota, dos respondieron.

Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021 (Áncash), explicó a este Diario que las tres sentencias corresponden a hechos que, según señaló, no estuvieron vinculados con actos de corrupción.

Sobre la primera, por usurpación, sostuvo que se originó cuando apoyó a un asentamiento humano y una empresa pesquera inició un proceso judicial en su contra. “Fue un acto social, no delincuencia. Si bien se puede decir que cometí un error en el ámbito legal, cumplí un objetivo social y asumí mi responsabilidad”, señaló.

Respecto de la segunda, indicó que se originó durante su gestión como alcalde, a raíz de un proceso administrativo relacionado con un trabajador municipal. Según explicó, respetó el procedimiento y el trabajador fue retirado, pero posteriormente acudió al Poder Judicial, obtuvo un fallo favorable y fue reincorporado. “No fue algo más que algo administrativo”, sostuvo.

Sobre su tercera sentencia, Vásquez Cruzado afirmó que se debió a un error en la calificación de su experiencia laboral. Explicó que, cuando el alcalde de Nuevo Chimbote le solicitó asesoramiento, presentó su documentación para una contratación por locación de servicios, pero el encargado consignó por error “técnico pesquero” en lugar de su verdadera calificación como marinero de pesca. “El error fue de él y se me denunció a mí. En política se suelen dar esas cosas. No tiene nada que ver con corrupción”, concluyó.

Por su parte, Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno (Loreto), señaló a este Diario que declaró sus antecedentes ante el Jurado Nacional de Elecciones y que las penas correspondientes ya fueron cumplidas.

“Nunca he pretendido ocultar ningún aspecto de mi vida ni de mi trayectoria. [...] No reniego de mi pasado ni pretendo presentarme ante la población como una persona que nunca tuvo dificultades. Creo que las personas debemos ser capaces de asumir nuestros actos, cumplir lo que corresponde y aprender de las experiencias de la vida”, sostuvo.

Perú Moderno agregó que estos antecedentes fueron evaluados por el Jurado Electoral Especial de Maynas, en el marco de una solicitud de exclusión presentada contra la candidatura. Según la organización política, el órgano electoral analizó los hechos y declaró improcedente dicha solicitud.