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Resumen

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Cada año, el fenómeno El Niño vuelve a poner a prueba al país. Las lluvias intensas, los huaicos y las inundaciones dejan viviendas destruidas, carreteras interrumpidas y familias que lo pierden todo. Esta vez, el escenario es más crítico. Las proyecciones advierten un evento de gran magnitud, mientras varios gobiernos regionales siguen sin ejecutar el presupuesto necesario para prevenir sus efectos.

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