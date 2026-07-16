Cada año, el fenómeno El Niño vuelve a poner a prueba al país. Las lluvias intensas, los huaicos y las inundaciones dejan viviendas destruidas, carreteras interrumpidas y familias que lo pierden todo. Esta vez, el escenario es más crítico. Las proyecciones advierten un evento de gran magnitud, mientras varios gobiernos regionales siguen sin ejecutar el presupuesto necesario para prevenir sus efectos.

Con ese escenario de fondo, cerca de 75 especialistas de los sectores público y privado se reunieron ayer en la histórica redacción de El Comercio como veedores y participantes del foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por este Diario junto con el frente empresarial Hombro a Hombro. La consigna fue una: pasar del diagnóstico a la acción.

A lo largo de la jornada, los participantes identificaron las principales brechas y plantearon estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta del país. Lo hicieron a través de seis mesas de trabajo enfocadas en salud, logística, infraestructura, comunicaciones, ayuda humanitaria y gestión. El objetivo fue construir una hoja de ruta que permita coordinar y priorizar acciones antes de que llegue la emergencia.

El director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Miró Quesada, abrió la jornada con una reflexión sobre la importancia de anticiparse a los efectos del fenómeno El Niño. “En El Comercio sentimos que nuestra labor va mucho más allá de informar. Queremos acercarnos a la población, generar espacios de encuentro, diálogo y, sobre todo, de acción. Esta es una gran oportunidad para lograr ese objetivo. Agradezco a Hombro a Hombro por hacer posible este encuentro. Compartimos ese sentido de urgencia frente al fenómeno El Niño, pero aún estamos a tiempo de impulsar acciones”, afirmó.

El director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Miró Quesada. Foto: GEC. / Julio Reano

Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, sostuvo que “este no solo es un tema de gestión del riesgo de desastres, sino también de supervivencia nacional. El Perú, tanto sus autoridades como la ciudadanía, debe entenderlo. Vivimos en una cordillera marcada por la interacción de dos placas tectónicas, por lo que debemos trabajar tanto en la preparación como en la primera respuesta ante las emergencias”.

Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro. Foto: GEC. / Julio Reano

Pronunciamientos

Antes de iniciar las mesas de trabajo, los expositores presentaron un diagnóstico del escenario que enfrenta el país. Uno de los primeros en intervenir fue el jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el general de brigada (r) Carlos Manuel Yáñez Lazo, quien remarcó la necesidad de priorizar la inversión en prevención y no solo la respuesta ante las emergencias.

“Son siete los procesos de la gestión del riesgo de desastres: estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción”, explicó. Agregó que el Cenepred ha desarrollado escenarios de riesgo, una herramienta que evalúa la interacción entre los peligros y las condiciones de vulnerabilidad de un territorio para anticipar los impactos y orientar la toma de decisiones .

En el caso de las inundaciones, precisó que existe un riesgo muy alto para más de dos millones de personas distribuidas en 78 distritos del país. También advirtió una alta exposición de 737.000 viviendas, 529 establecimientos de salud, cerca de 5.000 instituciones educativas, más de 8.000 hectáreas agrícolas y unos 8.000 kilómetros de vías.

Respecto al escenario de lluvias intensas y otros fenómenos asociados a El Niño, Yáñez Lazo señaló que el riesgo alcanza a más de siete millones de personas en 209 distritos. A ello se suman más de 2,4 millones de viviendas, más de 4.300 establecimientos de salud, más de 17.000 instituciones educativas, alrededor de 1,8 millones de hectáreas agrícolas y más de 8.250 kilómetros de carreteras expuestos a una alta probabilidad de afectación.

El jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el general de brigada (r) Carlos Manuel Yáñez Lazo. Foto: GEC. / Julio Reano

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásquez, advirtió que el país enfrenta una problemática recurrente frente al fenómeno El Niño. “Esta situación se repite cíclicamente. Hay obras de gran envergadura que deben ejecutarse; de lo contrario, seguiremos preocupándonos año tras año cada vez que llegue El Niño. Cuando el fenómeno pasa, parecería que nos olvidamos del tema”, señaló.

Vásquez explicó que el Indeci tiene como finalidad atender los aspectos vinculados a la gestión reactiva de desastres, pero subrayó que la respuesta nunca podrá compensar la falta de prevención. “Las emergencias siempre van a presentarse, pero debemos saber gestionarlas. Para ello, es fundamental capacitar a las autoridades”, afirmó.

Asimismo, advirtió que los gobiernos regionales destinan a la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres apenas un promedio de 1,28% de su presupuesto. “Y si revisamos la ejecución, estamos aún peor. Contamos con un fondo para emergencias por desastres, pero no es suficiente para cubrir todas las necesidades existentes”, indicó.

Señaló que, de acuerdo con los escenarios elaborados por el Cenepred, aproximadamente seis millones de personas se encuentran expuestas a los efectos de un fenómeno El Niño. En caso de presentarse un evento fuerte, estimó que el número de damnificados podría alcanzar un promedio de 1.200.000 personas.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásquez. Foto: GEC. / Julio Reano

Otro de los expositores fue Carlos García, gerente general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quien advirtió que un fenómeno El Niño de la magnitud prevista no solo dejaría daños materiales, sino que también tendría un fuerte impacto en la economía. Recordó que eventos anteriores redujeron el crecimiento del PBI y alertó que las regiones de la costa norte, donde se prevé la mayor afectación, registran niveles de competitividad entre medios y medio bajos, lo que incrementa su vulnerabilidad.

“Estamos hablando de poco menos de 80.000 empleos que se verían afectados directamente por esta situación”, señaló. Añadió que las consecuencias no se limitarían a las exportaciones, sino que también alcanzarían el mercado interno. Productos de consumo diario como el ajo, la cebolla, el arroz, la papa y el maíz podrían verse afectados, presionando al alza sus precios. Asimismo, indicó que un eventual fenómeno El Niño impactaría en sectores como energía, transporte, manufactura y telecomunicaciones debido a interrupciones en la logística, el abastecimiento de insumos, el suministro eléctrico y la infraestructura digital que sostiene las operaciones empresariales.

Carlos García, gerente general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Foto: GEC. / Julio Reano

El último expositor fue Juan Carlos Castro, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, quien aseguró que ya se evalúan escenarios y mecanismos para agilizar la respuesta ante una eventual emergencia. También anunció que en los próximos días un equipo especializado recorrerá la costa norte para verificar los avances e identificar “los puntos álgidos donde debemos intervenir desde que asumamos el gobierno”.

No obstante, cuestionó el trabajo de los gobiernos regionales y locales. Sostuvo que, pese a contar con información y fichas técnicas sobre los puntos críticos, “no han avanzado mucho”. “Pareciera que los gobiernos regionales y locales entendieran que todo es responsabilidad del Gobierno Central, y eso es ilógico cuando la responsabilidad también recae en ellos”, concluyó.

Mesas de trabajo

Luego de las exposiciones, empezaron las mesas de trabajo, distribuidas en seis temas: Salud, Logística, Infraestructura, Comunicaciones, Ayuda Humanitaria y Gestión, en las que participaron representantes de distintas organizaciones. Los equipos tenían aproximadamente una hora para identificar una brecha y plantear cómo resolverla en un plazo de 60 días. Luego, cada mesa expuso sus conclusiones durante 90 segundos.

En la mesa de Gestión participaron Carlos Rueda (Escuela R), Victoria Villarrubia (Escuela R), Juan Carlos Castro Vargas (Fuerza Popular), Carmen Guerra Flores (Indeci), Paul García (Indeci), Jhon Chawa Janampa (PCM-GRD), Jaime Sayán Araujo (PCM-GRD), José Luis Epiquén Rivera (Cenepred) y Carlos Neuhaus (ACCEP). Las brechas identificadas fueron la necesidad de asignar un mayor presupuesto para la Gestión del Riesgo de Desastres de manera diferenciada según los municipios y su nivel de vulnerabilidad, así como brindar asistencia para mejorar la ejecución presupuestal en los gobiernos subnacionales.

La mesa de Gestión identificó la necesidad de asignar un mayor presupuesto para la Gestión del Riesgo. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

“Salvar vidas debe ser el eje que ordene las decisiones. La coordinación entre el sector público y el privado —siguiendo el precedente de la respuesta al COVID-19— es clave para evitar la duplicidad de esfuerzos y llegar a las zonas realmente vulnerables. El financiamiento por sí solo no basta; debe ir acompañado de asistencia técnica que permita a los gobiernos subnacionales ejecutar el presupuesto de forma efectiva”, concluyeron.

Respecto a la mesa de Salud, participaron Elizabeth Cavero (ALAFARPE), Olga Baca (Vida Perú), Guillermo Arboleda (Medifarma), Luis Rengifo (Medifarma), Pablo Moreyra (Hombro a Hombro), Manuel Maeda Takeuchi (Fundación Romero) e Inés Elejalde Franco (Medifarma). La principal brecha que identificaron fue el agua estancada que se genera a raíz del fenómeno El Niño. “En los centros de atención primaria ha habido casos de personal de salud que se dedica no a atender, sino a sacar el agua”, expresaron.

También alertaron sobre la falta de hospitales de campaña y unidades móviles para cubrir la demanda de los afectados en el país. Ante ello, concluyeron que se debe fortalecer la capacidad de respuesta mediante la implementación de hospitales de campaña y unidades móviles, así como garantizar el abastecimiento de los medicamentos que requiere cada región.

La mesa de Salud alertó sobre la falta de hospitales de campaña y unidades móviles. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

En la mesa de Comunicaciones estuvieron presentes Juan Pablo León (El Comercio), Ibis Martínez (Hombro a Hombro), Éder Acuña (RPP), Jorge López (RPP), Luciana Caravedo (Claro), Walter Becerra (Cenepred) y Pablo Francesco Ferruzo (Indeci). En este campo se identificaron como principales brechas el exceso de información compleja que no llega de manera adecuada a la población en riesgo y la falta de una cultura de prevención. Es así que concluyeron que “debe haber un solo mensaje nacional con una sola vocería, pero que finalmente aterrice en información segmentada según el nivel de afectación y la localidad”.

Otro problema identificado fue la necesidad de proteger la infraestructura de comunicaciones y reforzar la señalización en las zonas de riesgo. En ese sentido, los participantes consideraron prioritario garantizar el mantenimiento de las redes de comunicación e implementar una mayor cantidad de letreros y sirenas que funcionen de manera adecuada durante una emergencia.

La mesa de Comunicaciones abordó el exceso de información compleja que no llega de manera adecuada a la población en riesgo. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

La mesa de Ayuda Humanitaria estuvo integrada por Mali Paredes (Arca Continental), Analí Huamancayo (CBC), Youmi Paz (Gloria), Víctor Gonzáles (Indeci), Jean Paul Tueros (Molitalia), Alejandro de la Cuba (SNMPE), Sara Alcántara (Backus) e Ian Nightingale (Alicorp). Los problemas identificados fueron la falta de comunicación y coordinación entre el Estado y las empresas privadas, la deficiente articulación con las municipalidades en las regiones, el impacto del cambio de autoridades, la falta de un plan de gasto eficiente por parte de los gobiernos locales y la necesidad de que la ayuda sea equitativa y adecuada para todos.

Propusieron establecer puentes de coordinación entre Hombro a Hombro, Indeci y las autoridades locales a través de una base de datos centralizada sobre ayuda humanitaria. “Vamos a estar con autoridades nuevas, entonces tienen que saber cómo gastar y, sobre todo, perderle el miedo a gastar. Ese es uno de los temas más importantes”, expresaron.

La mesa de Ayuda Humanitaria propuso establecer puentes de coordinación entre Hombro a Hombro, Indeci y las autoridades locales. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

La penúltima mesa fue la de Logística, donde participaron Amalia Llontop (Alicorp), Mary Carmen Carré (Arca Continental), Diego Muñoz (Backus), Evelyn Gárate (DP World), Raúl Neyra (Ferreycorp), Adolfo Bazo (Gloria), Mónica Obando (LATAM), Diego Reyes (Pacasmayo), Carlos Ciriani (Ransa) y Enrique Saavedra (SNMPE). Esta mesa identificó como principal brecha la pérdida de conectividad ocasionada por el cierre de vías durante un fenómeno El Niño, lo que compromete la continuidad de la cadena logística, el abastecimiento de bienes esenciales y la atención de emergencias. Los participantes señalaron que el problema no solo radica en la interrupción de carreteras, sino también en la necesidad de asegurar el acceso a puertos y aeropuertos e identificar con anticipación los puntos críticos que podrían quedar aislados para planificar la respuesta.

Durante la discusión, los participantes también resaltaron la necesidad de fortalecer la prevención mediante campañas de sensibilización dirigidas a empresas, transportistas y ciudadanía sobre las acciones que deben adoptarse antes de una emergencia. Asimismo, plantearon promover proveedores alternativos y reforzar la planificación preventiva para responder con mayor rapidez ante interrupciones en la cadena logística.

En la mesa de Logística los participantes resaltaron la necesidad de fortalecer la prevención mediante campañas de sensibilización dirigidas a empresas. Foto: GEC. / Julio Reano

Finalmente, en la mesa de Infraestructura participaron Luciano Paredes (Directorio HaH), Denisse Miralles (ProInversión Perú), Álvaro Vizcardo (Ferreycorp), Eduardo López Albújar (Ferreycorp), Pía Zevallos (Gloria), Roy Santa Cruz (Nexa) y Carlos Casabone (Urbi). Los participantes coincidieron en que, a menos de dos meses de un posible fenómeno El Niño de alta intensidad, el principal reto es reducir el impacto en las zonas donde ya se conoce el riesgo. Para ello, señalaron que el Estado ya cuenta con información elaborada por entidades como Cenepred e Indeci sobre las áreas e infraestructuras más vulnerables, por lo que el esfuerzo debe concentrarse en cerrar las brechas pendientes y priorizar las intervenciones donde generen un mayor impacto, en lugar de intentar ejecutar obras en todo el territorio.

Uno de los principales problemas identificados en la mesa de Infraestructura fue la falta de información consolidada sobre la maquinaria crítica disponible para atender emergencias. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Uno de los principales problemas identificados fue la falta de información consolidada sobre la maquinaria crítica disponible para atender emergencias. Representantes del sector privado advirtieron que distintas entidades públicas desconocen cuántos equipos poseen, dónde están ubicados, si se encuentran operativos o incluso si cuentan con operadores y combustible para ponerlos en funcionamiento. Por ello, propusieron consolidar un registro georreferenciado de maquinaria y personal especializado que permita responder con mayor rapidez cuando ocurra una emergencia.

La mesa también planteó la necesidad de emitir un decreto de urgencia que agilice las intervenciones mediante mecanismos como obras por impuestos, servicios por impuestos, asociaciones público-privadas y obras públicas. Los participantes señalaron que el objetivo es reducir los tiempos de contratación y permitir la ejecución acelerada de obras estratégicas, incluidas aquellas ya iniciadas que permanecen paralizadas por trabas administrativas o controversias contractuales.