El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica de nivel rojo por la llegada de lluvia de extrema intensidad en las regiones de Arequipa y Moquegua desde este jueves 22 de octubre. Este fenómeno iniciaría desde las 5:00 p.m. del jueves con una vigencia temporal estimada de 43 horas continuas en la costa sur del país.

El reporte de Senamhi detalla que los mayores niveles de acumulación de agua en el departamento de Arequipa ocurrirán el mismo jueves 22 de octubre con registros de 2.5 mm por día. Por su parte, el territorio de Moquegua soportará sus marcas pluviométricas más elevadas durante la jornada del viernes 23 de octubre con volúmenes acumulados que alcanzarán los 3 mm por día.

El ámbito de cobertura del aviso oficial abarca un total de siete provincias en la región arequipeña y dos jurisdicciones en el área moqueguana. Las provincias bajo monitoreo en Arequipa son Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, en tanto que la alerta en Moquegua comprende a Ilo y Mariscal Nieto.

📣🌧️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 22 al 24 de octubre, se presentará precipitaciones en la costa centro y sur. ✅ Además, se espera el incremento del viento, cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral. 📲 https://t.co/Q9gkzb1C34 https://t.co/iczfZxdjGO — Senamhi (@Senamhiperu) October 21, 2026

Las precipitaciones pluviales llegarán junto con el aumento sostenido en la velocidad del viento y una densa cobertura de nubes cerca de la franja costera del sur. Este fenómeno atmosférico provocará la presencia constante de niebla y neblina durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo cual aumentará la sensación de frío en la población.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda las autoridades regionales y locales la inspección inmediata de las rutas de evacuación ante el peligro de deslizamientos. El organismo preventivo solicita verificar la disponibilidad operativa de los centros de salud, las compañías de bomberos y las comisarías para atender cualquier emergencia.

La institución de prevención exhortó a las familias a reforzar las estructuras de los techos de sus viviendas ante la llegada de las lluvias de nivel peligroso. Los ciudadanos organizarán la implementación de sistemas comunitarios de alerta temprana mediante el empleo de silbatos, campanas y sirenas en las zonas vulnerables.