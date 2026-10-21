Arequipa será uno de los principales focos de lluvias esta semana. (Foto: Andina)
Arequipa será uno de los principales focos de lluvias esta semana. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica de nivel rojo por la llegada de lluvia de extrema intensidad en las regiones de Arequipa y Moquegua desde este jueves 22 de octubre. Este fenómeno iniciaría desde las 5:00 p.m. del jueves con una vigencia temporal estimada de 43 horas continuas en la costa sur del país.

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