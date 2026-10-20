Cinco heridos tras caída de rocas sobre bus de Ángeles Tour en Arequipa. (Foto: Captura / Canal N)
Cinco heridos tras caída de rocas sobre bus de Ángeles Tour en Arequipa. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La caída de rocas sobre un bus interprovincial de la empresa Ángeles Tour dejó cinco pasajeros heridos y generó congestión vehicular en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente La Planchada, en la región Arequipa. El accidente ocurrió cerca de las 2 a.m., en el kilómetro 768 de la vía.

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