La caída de rocas sobre un bus interprovincial de la empresa Ángeles Tour dejó cinco pasajeros heridos y generó congestión vehicular en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente La Planchada, en la región Arequipa. El accidente ocurrió cerca de las 2 a.m., en el kilómetro 768 de la vía.

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De acuerdo con información de Canal N, los heridos fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Ocoña. Debido a la gravedad de sus lesiones, dos de los pasajeros tuvieron que ser referidos al Hospital de Camaná para recibir atención médica.

Derrumbe de rocas sobre bus interprovincial genera congestión en la Panamericana Sur. (Foto: Captura / Canal N)

El desprendimiento de rocas también ocasionó una larga fila de vehículos en la Panamericana Sur. Asimismo, en Arequipa, la congestión se incrementó cuando el conductor de otro bus interprovincial intentó cruzar por el borde del acantilado, pero quedó varado sin poder continuar su recorrido.

La situación dificultó el tránsito en el sector La Planchada, mientras los vehículos permanecían detenidos a la espera de que se atendiera la emergencia y se restableciera la circulación.

#EnVivo Cinco personas resultaron heridas, luego de que una roca cayera sobre un bus interprovincial en Arequipa Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/CBlLfclC9p — Canal N (@canalN_) October 20, 2026

Provías Nacional restablece el tránsito

Al cierre de esta nota, Provías Nacional informó que el tránsito vehicular había sido restablecido en el sector La Planchada, en el kilómetro 768+800 del tramo Atico–Ocoña, tras los trabajos para atender el derrumbe de piedras.

La entidad precisó que los conductores ya podían continuar su recorrido en ambos sentidos de la vía. Asimismo, exhortó a los usuarios a transitar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones de la carretera, además de respetar las indicaciones de seguridad durante el trayecto.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.