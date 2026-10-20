El programa también desarrolla visitas domiciliarias y el servicio Te Acompaño. (Pensión 65)
El programa también desarrolla visitas domiciliarias y el servicio Te Acompaño. (Pensión 65)
Por Redacción EC

A 15 años de su creación, Pensión 65 alcanza actualmente a 824.351 adultos mayores en todo el país, quienes reciben una subvención económica de S/350 cada dos meses y acceden a servicios complementarios de salud y acompañamiento.

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