A 15 años de su creación, Pensión 65 alcanza actualmente a 824.351 adultos mayores en todo el país, quienes reciben una subvención económica de S/350 cada dos meses y acceden a servicios complementarios de salud y acompañamiento.

Como parte de las actividades por su aniversario, este martes se realizará el Festival del Adulto Mayor, en el Complejo Deportivo Paul Harris Morococha, en Surquillo. La jornada incluirá evaluaciones médicas y atención en nutrición, psicología, enfermería, odontología, tamizaje de cáncer y laboratorio.

El programa también desarrolla visitas domiciliarias y el servicio Te Acompaño, orientado a acercar atenciones médicas a sus usuarios. A ello se suma Saberes Productivos, iniciativa que busca recuperar conocimientos de los adultos mayores y promover actividades que les permitan generar ingresos.

Durante las actividades se reconocerá a Agripina Hermosa Chinchay, de 96 años, por promover un envejecimiento activo en su comunidad. Asimismo, usuarios de distintas regiones serán distinguidos por sus historias y participación en sus localidades.

De cara al próximo año, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un incremento de la subvención bimestral que reciben los beneficiarios de Pensión 65.