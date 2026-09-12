icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La semana pasada, la ausencia de una gran sombra sobre uno de los extremos del Parque Municipal de Barranco alertó a los vecinos que transitan a diario por la zona. A la altura de la cuadra dos de la avenida Almirante Miguel Grau, un ficus de gran tamaño había sido reducido prácticamente a su tronco, sin una sola hoja visible. El imponente verde que hasta hacía unos días formaba parte del paisaje había desaparecido. El árbol se encontraba dentro del predio donde funcionaba un restaurante.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.