Dos sismos se sintieron en Ancón y Cañete sin causar daños ni víctimas. (Foto: IGP)
Dos sismos se sintieron en Ancón y Cañete sin causar daños ni víctimas. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Dos sismos se registraron en Ancón y Cañete con apenas 11 minutos de diferencia la tarde de este domingo 13 de setiembre, sin reportarse daños ni víctimas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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