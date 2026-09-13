Dos sismos se registraron en Ancón y Cañete con apenas 11 minutos de diferencia la tarde de este domingo 13 de setiembre, sin reportarse daños ni víctimas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer temblor ocurrió a las 5:01 p.m. en Ancón y tuvo una magnitud de 3.4. Se sintió con grado II en ese distrito y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

El epicentro de este movimiento telúrico se localizó a 41 kilómetros al oeste de Ancón, a una latitud de -11.75 y una longitud de -77.54. No se informaron de situaciones de emergencia.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0661

Fecha y Hora Local: 13/09/2026,17:01:09

Magnitud: 3.4

Profundidad: 46 km

Latitud: -11.75

Longitud: -77.54

Intensidad: II Ancón

Referencia: 41 km al O de Ancón, Lima - Limahttps://t.co/i28wbst6sq — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 13, 2026

El segundo sismo se reportó a las 5:12 p.m. y tuvo una intensidad de 3.7. Su epicentro se ubicó a 31 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete. Tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0662

Fecha y Hora Local: 13/09/2026,17:12:24

Magnitud: 3.7

Profundidad: 58 km

Latitud: -13.11

Longitud: -76.67

Intensidad: III San Vicente de Cañete

Referencia: 31 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Limahttps://t.co/19GjJadIrr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 13, 2026

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;

Antes del sismo

Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.

Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.

Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.

Durante el sismo

Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo. Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.

Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.

En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.

Después del sismo

Verificar las condiciones estructurales antes de reingresar. De ser viable, interrumpir los flujos de los servicios de electricidad, agua y gas natural para mitigar riesgos de cortocircuitos, inundaciones o deflagraciones.