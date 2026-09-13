El Gobierno designó a Elizabeth Zulema Tomás Gonzales de Palomino como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La decisión fue adoptada mediante la Resolución Suprema N.° 038-2026-TR publicada este sábado 12 de setiembre.

La resolución establece que Tomás Gonzales asumirá también la representación del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, órgano encargado de establecer la política institucional y supervisar su aplicación.

Zulema Tomas Gonzales designada presidenta de Essalud.

El nombramiento pone fin al encargo temporal de las funciones de presidenta ejecutiva que había sido otorgado a Hilda Sandoval Cornejo. Dicha medida había sido adoptada mientras el Ejecutivo designaba a la persona que asumiría la titularidad del cargo.

En ese sentido, la nueva resolución da por concluido el encargo a Sandoval Cornejo y le agradece por los servicios prestados.

Nueva titular de EsSalud

De acuerdo con la Ley de Creación de EsSalud, el Consejo Directivo de la institución está conformado, entre otros integrantes, por tres representantes del Estado. Uno de ellos preside el órgano en calidad de presidente ejecutivo.

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La norma establece, además, que los representantes del Estado ante el Consejo Directivo son designados mediante resolución suprema, refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

La resolución que oficializa la designación de Tomás Gonzales lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.