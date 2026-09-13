Zulema Tomás fue designada presidenta de Essalud. (Piko Tamashiro/GEC)
Zulema Tomás fue designada presidenta de Essalud. (Piko Tamashiro/GEC)
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Por Redacción EC

El Gobierno designó a Elizabeth Zulema Tomás Gonzales de Palomino como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

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