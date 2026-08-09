Jaime Moreno fue retirado de la institución por pérdida de confianza. (Foto: Congreso de la República)
Jaime Moreno fue retirado de la institución por pérdida de confianza. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El Gobierno dio por concluida la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a la “pérdida de confianza de la autoridad proponente”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: