El Gobierno dio por concluida la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a la “pérdida de confianza de la autoridad proponente”.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 036-2026-TR, publicada este domingo en Normas Legales del diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, el Consejo Directivo es el órgano de dirección de EsSalud y tiene entre sus funciones establecer la política institucional y supervisar su aplicación. La legislación establece que uno de los representantes del Estado ante este órgano ejerce la presidencia ejecutiva.

Resolución lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori.

Tras la salida de Moreno, el Ejecutivo dispuso una serie de cambios en la representación estatal dentro del Consejo Directivo de EsSalud.

Así, mediante la Resolución Suprema N.° 035-2026-TR, se dio por concluida la designación de Marco Antonio Castañeda Vinces como representante del Estado ante el Consejo Directivo, igualmente por la causal de pérdida de confianza.

En su reemplazo, se designó a Hilda Sandoval Cornejo como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Posteriormente, mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR, el Ejecutivo encargó a Sandoval las funciones de presidenta ejecutiva de EsSalud, en adición a su cargo como representante del Estado ante el Consejo Directivo.

La encargatura tendrá carácter temporal y se mantendrá hasta que se designe al titular de la presidencia ejecutiva de EsSalud.

Las tres resoluciones fueron refrendadas por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, y llevan la firma de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.