La falta de placa o tarjeta de propiedad provocará la retención e internamiento de la unidad en el depósito oficial hasta la subsanación del trámite. Foto: composición GEC
La falta de placa o tarjeta de propiedad provocará la retención e internamiento de la unidad en el depósito oficial hasta la subsanación del trámite. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

A partir de este domingo 2 de agosto, los conductores de motos eléctricas que invadan la ciclovía serán sancionados con multas desde los 550 soles tras culminar la etapa de orientación que se extendió por un lapso de 45 días, en los ejes viales de Lima norte, centro y sur de la ciudad.

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