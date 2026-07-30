La Policía Nacional detuvo a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), sindicado como presunto responsable del homicidio. Foto: difusión/composición GEC
La Policía Nacional detuvo a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), sindicado como presunto responsable del homicidio. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

El alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, murió la mañana de este miércoles 29 de julio tras ser apuñalado en la intersección del jirón Marcelino Gonzales y la avenida Túpac Amaru, en la provincia de Celendín, región Cajamarca. El ataque se registró alrededor de las 8:30 a. m., luego de que el burgomaestre participara en las actividades oficiales por Fiestas Patrias y festejos patronales en la Plaza de Armas de Celendín.

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