El alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, murió la mañana de este miércoles 29 de julio tras ser apuñalado en la intersección del jirón Marcelino Gonzales y la avenida Túpac Amaru, en la provincia de Celendín, región Cajamarca. El ataque se registró alrededor de las 8:30 a. m., luego de que el burgomaestre participara en las actividades oficiales por Fiestas Patrias y festejos patronales en la Plaza de Armas de Celendín .

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De acuerdo a las investigaciones preliminares, el alcalde habría tenido un altercado previo con su victimario, en un local cercano, quien lo atacó con un arma blanca en el pecho . Díaz Rabanal fue trasladado de emergencia al Hospital de Apoyo Celendín para recibir primeros auxilios; sin embargo, personal médico confirmó su deceso a causa de la gravedad de sus heridas.

El Ministerio Público indicó que se continuará con las investigaciones, para determinar las circunstancias del asesinato del alcalde Omar Díaz. Foto: Facebook/Ronal Tiper Noticias

Al lugar del crimen llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para acordonar la escena e iniciar la revisión de las cámaras de videovigilancia y la toma de testimonios . Como resultado de las primeras intervenciones, los agentes detuvieron a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), sindicado como presunto responsable del homicidio.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que se continuará con las investigaciones, para determinar las circunstancias del asesinato del alcalde Omar Díaz.

Víctor Hugo Febre fue abatido por delincuentes. (Foto: Noticias Piura 3.0 )

Con este suceso, suman cuatro los alcaldes asesinados a nivel nacional, en lo que va del año 2026 . Los casos previos corresponden a Edward Amoroto (Los Aquijes, Ica) el 31 de enero; Iroshi Ureta Campos (Coviriali, Junín) el 26 de febrero; y Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre, Piura) el pasado 21 de mayo.

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