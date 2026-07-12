El sismo se registró durante la madrugada cerca a Jaén, Cajamarca. (IGP)
El sismo se registró durante la madrugada cerca a Jaén, Cajamarca. (IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana del domingo 12 de julio en el distrito de Jaén, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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