Por Redacción EC

Dos sismos de regular magnitud se registraron la mañana de este viernes 7 de agosto en las regiones de Junín y Loreto, de acuerdo con reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.