Dos sismos de regular magnitud se registraron la mañana de este viernes 7 de agosto en las regiones de Junín y Loreto, de acuerdo con reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 7:10 a.m. y alcanzó una magnitud de 3.6. Su epicentro se ubicó a 12 kilómetros al norte de Huasicancha, en la provincia de Huancayo (Junín), con una profundidad de 9 kilómetros. Según el reporte, el evento tuvo una intensidad de grado III en la zona, lo que indica que fue percibido de manera leve por la población.

Posteriormente, a las 8:27 a.m., se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 en la región Loreto. El epicentro fue localizado a 96 kilómetros al oeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, con una profundidad de 116 kilómetros, lo que reduce su percepción en superficie.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0532

Fecha y Hora Local: 07/08/2026 08:27:32

Magnitud: 4.0

Profundidad: 116km

Latitud: -3.55

Longitud: -77.30

Referencia: 96 km al O de Andoas, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/fn1lFKvmuD — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 7, 2026

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

Mochila de emergencia para mascotas

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta: