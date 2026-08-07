Dos sismos de regular magnitud se registraron la mañana de este viernes 7 de agosto en las regiones de Junín y Loreto, de acuerdo con reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.
El primer movimiento telúrico ocurrió a las 7:10 a.m. y alcanzó una magnitud de 3.6. Su epicentro se ubicó a 12 kilómetros al norte de Huasicancha, en la provincia de Huancayo (Junín), con una profundidad de 9 kilómetros. Según el reporte, el evento tuvo una intensidad de grado III en la zona, lo que indica que fue percibido de manera leve por la población.
Posteriormente, a las 8:27 a.m., se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 en la región Loreto. El epicentro fue localizado a 96 kilómetros al oeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, con una profundidad de 116 kilómetros, lo que reduce su percepción en superficie.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.