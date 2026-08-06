Un sismo de magnitud 5.0 se registró este jueves 6 de agosto en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con esa institución, el temblor ocurrió a la 1:57 p.m. y su epicentro se localizó a 19 kilómetros al suroeste de la provincia de Chupaca.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9 kilómetros y fue percibido con una intensidad de V en dicha jurisdicción.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0528

Fecha y Hora Local: 06/08/2026 13:57:18

Magnitud: 5.0

Profundidad: 9km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.37

Intensidad: V Chupaca

Referencia: 19 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/m0xhFIy2LG — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 6, 2026

Según informa RPP, por intermedio de su corresponsal en la ciudad de Huancayo, el temblor causó alarma en la población. Ciudadanos tuvieron que salir de sus casas y centros de trabajo para ponerse a buen recaudo.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Junín, general Julio Gálvez, informó que, producto del sismo de magnitud 5.0 de este jueves 6 de agosto, una persona resultó herida.

En conversación con RPP, detalló que la persona afectada fue reportada en la localidad de Chongos Bajo y trasladada de emergencia a un centro de salud cercano.

“En Chongos Bajo, se está reportando un herido, ya está siendo trasladado a la posta, y estamos en comunicación con los funcionarios de las municipalidades, están haciendo la evaluación”, añadió.

Gálvez sostuvo que algunas viviendas dañadas por el temblor del pasado 18 de julio terminaron por colapsar tras el movimiento telúrico de este jueves.

“Hay viviendas inhabitables que se han terminado de caer. (...) Por lo menos acá, en Chongos Bajo, he visto cerca dos viviendas que se han terminado de caer, son inhabitables. A Dios gracias que no hay gente adentro”, dijo a la citada radioemisora.

Como se recuerda, en la noche del sábado 18 de julio se registró un sismo de magnitud 5.1 en esa misma zona de Junín, el cual causó graves daños estructurales y provocó la muerte de cinco personas. Además, hubo decenas de heridos y cientos de familias damnificadas.

Primera réplica

A las 2.32 p.m. de hoy se registró un nuevo sismo con epicentro a 23 km al sur de Chupaca. El evento tuvo una magnitud de 3.5, una profundidad de 9 km y fue percibido con una intensidad II - III en Chupaca.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0529

Fecha y Hora Local: 06/08/2026 14:32:31

Magnitud: 3.5

Profundidad: 9km

Latitud: -12.26

Longitud: -75.35

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 23 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/DRQpcAizxi — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 6, 2026

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.

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