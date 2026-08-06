Un sismo de magnitud 5,3 sacudió al departamento de Junín la tarde del jueves y dejó a doce personas heridas en Chongos Bajo, Sapallanga, El Tambo, Colca, el anexo de Socos, Chupuro y Chaca, informó la Dirección Regional de Salud.

Equipos técnicos del sector Salud recorren las zonas afectadas para evaluar los daños registrados en los establecimientos de salud y verificar si estos pueden mantener sus atenciones con normalidad.

En tanto, la titular del sector, María Antonieta García, informó que se movilizó personal del SAMU y brigadas de emergencia para brindar apoyo a los afectados.

Inicialmente, el jefe del Indeci en Junín, informó que el movimiento provocó que algunas viviendas dañadas por el sismo del pasado 18 de julio terminaran de caer. “Acá en Chongos Bajo, he visto cerca de dos viviendas que se han terminado de caer, son inhabitables”, indicó.

Cobertura en vivo de un sismo en el valle del Mantaro, Junín, con epicentro al sur de Chupaca y profundidad superficial. La población evacuó viviendas y edificios con mochilas de emergencia, mientras se reportan rajaduras en edificaciones y posibles afectaciones en zonas cercanas como Canipaco y Chungosalto.

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Gálvez precisó que las viviendas afectadas ya habían sido declaradas inhabitables tras el anterior sismo y pidió a la población evitar acercarse a estas estructuras debido al riesgo de nuevos movimientos y el desprendimiento de rocas que han dejado los movimientos telúricos.

Según el IGP, el primer sismo ocurrió a la 1:57 p.m. y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de la provincia de Chupaca, con una profundidad de 9 kilómetros. El movimiento fue percibido con una intensidad de grado V en dicha jurisdicción.

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Posteriormente, a las 2:32 p.m., se registró una réplica de magnitud 3,5, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros. Este movimiento fue percibido con una intensidad de grado II-III en la localidad.

Estos movimientos ocurren a poco más de dos semanas del sismo de magnitud 5,5 registrado el 18 de julio en Chongos Bajo, el cual dejó cinco personas fallecidas, 30 heridos y más de 300 damnificados, de acuerdo con las autoridades.

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