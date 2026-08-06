Foto referencial | El nuevo movimiento ocurrió a poco más de dos semanas del sismo de magnitud 5,5 registrado el 18 de julio en la misma localidad | Crédito: Archivo
Foto referencial | El nuevo movimiento ocurrió a poco más de dos semanas del sismo de magnitud 5,5 registrado el 18 de julio en la misma localidad | Crédito: Archivo
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió al departamento de Junín la tarde del jueves y dejó a doce personas heridas en Chongos Bajo, Sapallanga, El Tambo, Colca, el anexo de Socos, Chupuro y Chaca, informó la Dirección Regional de Salud.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.