Gladys Tejeda solicita que la ayuda llegue a todos los damnificados por el sismo en Junín. (Foto: Captura / Latina)
Gladys Tejeda solicita que la ayuda llegue a todos los damnificados por el sismo en Junín. (Foto: Captura / Latina)
Por Redacción EC

La atleta olímpica Gladys Tejeda hizo un llamado a las autoridades para ampliar la ayuda destinada a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5,1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín. Desde Pumpunya, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, la deportista pidió sumar esfuerzos para que la asistencia llegue a todas las personas damnificadas.

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