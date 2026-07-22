La atleta olímpica Gladys Tejeda hizo un llamado a las autoridades para ampliar la ayuda destinada a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5,1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín. Desde Pumpunya, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, la deportista pidió sumar esfuerzos para que la asistencia llegue a todas las personas damnificadas.
La atleta olímpica Gladys Tejeda hizo un llamado a las autoridades para ampliar la ayuda destinada a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5,1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín. Desde Pumpunya, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, la deportista pidió sumar esfuerzos para que la asistencia llegue a todas las personas damnificadas.
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En declaraciones a Latina, la maratonista exhortó a instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos a colaborar con las familias que permanecen afectadas por la emergencia.
“Estoy aquí para hacer un llamado. Hay que unirnos. Creo que es el momento para podernos unir todo el Valle del Mantaro. También hago un llamado a las empresas privadas, las instituciones que se puedan sumar y también, de repente, a otras regiones que se pongan la mano al pecho porque hoy en día nadie está libre de nada”, manifestó.
@latinanoticias
La atleta olímpica, Gladys Tejeda, quien es natural de Junín, hizo un llamado a las autoridades para extender la ayuda a más personas afectadas por el sismo de 5.1 en Chupaca. Desde Pumpunya, la zona más afectada por el desastre, la deportista contó que, pese a que hay un centro de acopio, algunas familias y hasta adultos mayores no pueden acudir a recibir el apoyo, pues temen que delincuentes roben sus pertenencias.♬ sonido original - Latina Noticias
Tejeda señaló que, aunque se han instalado centros de acopio para recibir y distribuir ayuda humanitaria, existen personas que no pueden acercarse a esos puntos debido a que permanecen resguardando sus viviendas y pertenencias.
“Eso es otra cosa que he podido visualizar. Obviamente hay acopio, pero no hay que olvidarnos de las personas mayores que están en sus domicilios cuidando. Dicen ‘yo no puedo porque estoy cuidando a mis animales porque los rateros están haciendo de las suyas’”, indicó.
La atleta añadió que algunos vecinos del barrio Centro permanecen retirando escombros y recuperando sus pertenencias, situación que también dificulta que puedan acudir a los lugares habilitados para recibir apoyo.
“Ellos me refirieron que es el barrio centro, desde los escombros están recuperando recién sus cositas y todo y no tienen tanto tiempo para quedarse por aquí y pernoctar”, sostuvo.
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Las declaraciones fueron brindadas desde Pumpunya, donde continúan las labores de atención a las familias afectadas por el sismo, mientras autoridades y organizaciones mantienen la distribución de ayuda humanitaria.
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