Cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria fueron trasladadas a la región Junín para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca, en una acción conjunta del Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la ONG Perú Pendiente.
Cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria fueron trasladadas a la región Junín para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca, en una acción conjunta del Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la ONG Perú Pendiente.
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La ayuda, conformada por alimentos, agua y artículos de primera necesidad e higiene, fue recolectada por la ONG Perú Pendiente mediante donaciones de empresas privadas. Para su traslado, la Policía Nacional puso a disposición una aeronave, tras las gestiones realizadas por el ministro del Interior, José Zapata Morante.
El vuelo partió a las 8:15 a. m. desde la sede de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), en el Callao, con destino al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, desde donde la carga fue movilizada hacia la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP en Huancayo.
En ese lugar, los productos serán organizados para su posterior distribución entre las familias de las zonas afectadas por el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.
El Ministerio del Interior recordó que el ministro José Zapata viajó el último domingo a la región Junín para coordinar de manera directa la respuesta del Gobierno frente a la emergencia. Durante su permanencia en la zona articuló las acciones de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para fortalecer las labores de atención, rescate y apoyo a la población afectada.
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La entidad señaló que el envío de ayuda forma parte de la coordinación entre instituciones del Estado, la Policía Nacional, la sociedad civil y el sector privado para atender a las familias afectadas por el sismo en la región Junín.
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