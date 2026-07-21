Trasladan cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por sismo en Junín. (Foto: Mininter)
Trasladan cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por sismo en Junín. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

Cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria fueron trasladadas a la región Junín para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca, en una acción conjunta del Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la ONG Perú Pendiente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.