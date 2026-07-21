El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo sismo de magnitud 5.0 se registró al oeste de Chimbote, Áncash, a las 12:42 horas de este 21 de julio, en un contexto de intensa actividad sísmica nacional y de constantes réplicas reportadas horas antes en la región Junín tras el temblor que dejó al menos 5 fallecidos el 18 de julio último.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro del temblor a 162 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, con una profundidad de 28 kilómetros bajo la superficie del océano Pacífico, categorizándose técnicamente como un sismo superficial. Las coordenadas geográficas precisadas por los especialistas del organismo estatal fueron de -9.24 grados de latitud y -80.05 grados de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0482

Fecha y Hora Local: 21/07/2026,12:42:55

Magnitud: 5.0

Profundidad: 28 km

Latitud: -9.24

Longitud: -80.05

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 162 km al O de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/iQwb5J4Vzl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 21, 2026

La intensidad del movimiento alcanzó el nivel IV en la escala de Mercalli en la localidad de Chimbote. Este grado de percepción implica que el temblor fue sentido por la mayoría de las personas, generando alarma momentánea, aunque hasta el momento no se reportar víctimas o daños materiales.

Sismo se sume a las réplicas en Junín

Previamente, la madrugada y el mediodía de este martes, la provincia de Chupaca experimentó su quinta y sexta réplica tras el sismo del pasado 18 de julio. El movimiento más reciente en la sierra central ocurrió a las 11:14 horas con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 9 kilómetros. Esta secuencia sísmica mantiene en alerta a la población del valle del Mantaro debido a la reactivación temporal de la falla Altos del Mantaro.

El temblor principal del sábado, de magnitud 5.1, dejó un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas y más de trescientos damnificados en distritos como Chongos Bajo. Las víctimas mortales fueron identificadas como Marino Barreto, Adela Nestares, Hilda Bautista, Jeff Orihuela y Juan Saldivar. El Poder Ejecutivo oficializó el Estado de Emergencia por sesenta días en cinco distritos para facilitar las labores de reconstrucción y asistencia humanitaria tras el colapso de viviendas.