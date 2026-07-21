El temblor de 5 grados ocurrió el 21 de julio y se sintió con mayor intensidad en Chimbote, Áncash. (IGP)
El temblor de 5 grados ocurrió el 21 de julio y se sintió con mayor intensidad en Chimbote, Áncash. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo sismo de magnitud 5.0 se registró al oeste de Chimbote, Áncash, a las 12:42 horas de este 21 de julio, en un contexto de intensa actividad sísmica nacional y de constantes réplicas reportadas horas antes en la región Junín tras el temblor que dejó al menos 5 fallecidos el 18 de julio último.

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