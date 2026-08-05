De la naturaleza al lienzo: Manuel Beteta, un peruano que suma en Áncash

Con un talento y técnica sin igual, el peruano Manuel Beteta Flores se distingue como un pintor naturalista en alto relieve. Para este arte, utiliza todos los materiales que le ofrece su querido Yungay, en Áncash. Conoce su historia a continuación.

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Se trata de una técnica artística tridimensional, en la que las figuras y formas sobresalen notablemente de la superficie del lienzo, creando profundidad, sombras reales y una experiencia altamente táctil.

“Elaboro cuadros. Lo he catalogado como pintura naturalista en alto relieve. Trabajo con los materiales de acá, de la sierra, de todo el Callejón de Huaylas, como corteza de árbol, piedras de río, semillas, tallos y flores. Les doy un tratamiento y, con esos materiales, logro formar los paisajes”, indica el artista peruano.

“Quisiera abrir una galería, una tienda en la que me puedan visitar, porque utilizo las diferentes plataformas de redes sociales; pero quisiera tener una lugar especial para que el público pueda llegar y conocer más de mi trabajo”, añadió sobre su expectativa para los próximos meses.

En esa línea, destaca que, gracias a la pintura naturalista ha logrado concientizar a muchos niños y jóvenes ya que, pese a la necesidad de materiales, no depreda la naturaleza y por el contrario le da un valor agregado a materiales que se convertirían solo en desecho.

Con cada obra, no solo retrata el territorio, sino que reivindica la identidad y el talento que florece en las regiones de nuestro país. Su historia ya es parte de la campaña Peruanos que Suman.

Manuel Beteta Flores, pintor naturalista de alto relieve. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social coorganizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.