La campaña Peruanos que Suman de El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP) va cerrando su primer viaje por el norte del país, y tras recorrer Lima, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes, presentamos en esta nota a dos peruanos que destacan por sus historias, por lo que hacen, por lo que sueñan y por cómo contribuyen a que sus lugares hoy sean mejores.

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—Tradición familiar—

En Catacaos, la capital de la artesanía peruana en la calurosa Piura, la familia Solano inició en el centro poblado La Campiña con una tradición que hoy se expande por todo el distrito. El trabajo en paja toquilla incluye la elaboración de sombreros, carteras, cofres y muchos productos más. Maribel Solano es nieta de artesanas cataquenses y es una peruana que suma.

“La idea es que este arte perdure en el tiempo”, nos comenta Maribel. Ella ha llevado la marca de su familia a nuevos niveles con innovación en colores, diseños, estilos de pintado y más formas de distinguir accesorios que ya eran bonitos. Ahora son piezas de lujo y colección.

Y aunque muchas veces tiene que competir contra la mala fe de personas que intentan hacerse de sus diseños y creaciones sin brindar ningún crédito, en la familia Solano no claudican. Maribel participa constantemente en talleres de capacitación de ministerios afines a su negocio.

“Dentro de unos años nos gustaría tener este negocio artesanal posicionado en el mercado. Ser una empresa constituida, llegar a exportar y así mismo generar empleo a muchas más mujeres de la comunidad de La Campiña. Somos muchas mujeres que nos dedicamos a este rubro. No es malo soñar”, indicó Solano.

Cuando sus productos son vistos por personas extranjeras y ajenas al talento de la ciudad norteña, los comentarios siempre son positivos. Hay impacto e impresión por los colores y admiración por el talento natural para trabajar la paja toquilla. En Catacaos, la ciudad que hizo que el sombrero de paja sea considerado patrimonio de la nación, el talento de Maribel Solano y su familia merece ser conocido.

—El verdadero mil oficios—

Cuando acordamos una entrevista con Carlos Enrique Díaz Guillén, tuvimos que ver qué momento era el adecuado. Su agenda está programada con anticipación y cada horario se cumple con precisión suiza o cajamarquina, en este caso.

Enrique Díaz Guillen posa con sus herramientas de trabajo, el auto y la cámara de fotos. (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

Carlos Enrique hace taxi gracias al vehículo que le regaló su abuelo fallecido hace algunos meses, sale a volantear y ofrecer sus servicios de turismo para conocer siete puntos de Cajamarca en un ‘full day’ para aventureros. Además, en las afueras de universidades y colegios, brinda asesoría externa para elaboración de trabajos de investigación, maquetas y más. Sumado a esto, tiene un salón de belleza y hace cortes de cabello a domicilio. Díaz estudió Psicología y está próximo a sacar su bachiller en esa carrera, pero mientras tanto busca la forma de ser el sustento de la familia. Y vaya que lo logra.

“Para mí, la familia es lo que impulsa a uno a salir adelante. Mi abuelo me crio con ayuda de mi madre, y aunque quisiera que esté aquí conmigo, él falleció en el mes de noviembre. A raíz de su partida me impulsé aún más. Antes de partir, cumplió sus 40 años de servicio en el magisterio y me obsequió mi herramienta de trabajo”. Y hoy Carlos Enrique le rinde homenaje día a día.

El joven de 26 años sueña que Cajamarca sea tan atractiva para el turismo como Cusco, quiere estudiar una maestría para ejercer la docencia en psicología forense y además continuar con sus negocios. Carlos Enrique es otro peruano que suma.