icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Maribel Solano Silva muestra los productos elaborados por artesanos tejedores en su natal Catacaos. (Foto: Lenin Tadeo)
Maribel Solano Silva muestra los productos elaborados por artesanos tejedores en su natal Catacaos. (Foto: Lenin Tadeo)
/ LENIN TADEO
Por Miguel Rocca

La campaña Peruanos que Suman de El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP) va cerrando su primer viaje por el norte del país, y tras recorrer Lima, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes, presentamos en esta nota a dos peruanos que destacan por sus historias, por lo que hacen, por lo que sueñan y por cómo contribuyen a que sus lugares hoy sean mejores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.