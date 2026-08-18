El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, resultó herido por un proyectil de arma de fuego durante un operativo policial realizado este martes en la ciudad de Iquitos, región Loreto.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó el hecho durante una conferencia de prensa y señaló que Montúfar fue alcanzado por un proyectil mientras se desarrollaba la intervención. El jefe policial no brindó mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

🚨 #PNPInforma | 𝐏𝐍𝐏 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐭𝐨



La Policía Nacional del Perú informa que, durante una diligencia de recuperación extrajudicial del predio denominado “Los Cuatro Ases”, ubicado… pic.twitter.com/GLnq9u4wWB — PNP Noticias (@PNP_Noticias) August 19, 2026

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, informó que el operativo se realizó contra una banda dedicada al tráfico de terrenos.

La intervención culminó con la detención de 26 personas, entre adultos y menores de edad. Durante la operación, las autoridades también decomisaron armamento artesanal y herramientas punzocortantes que, según la información oficial, fueron utilizadas en la agresión contra los agentes policiales.

Además de Montúfar, otros dos efectivos resultaron lesionados durante la intervención. Los tres policías fueron trasladados al aeropuerto de Iquitos para abordar un avión del Ejército del Perú con destino a Lima.

Los agentes vienen recibiendo atención médica especializada en la capital. Hasta el cierre de este informe, no se había informado sobre la gravedad de las lesiones sufridas por el coronel Juan Carlos Montúfar.

La Policía Nacional rechazó los actos de violencia contra la autoridad y señaló que sus intervenciones se realizan en cumplimiento de la ley, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.