Coronel PNP Juan Carlos Montúfar queda herido durante intervención contra traficantes de terrenos en Iquitos. (Foto: Andina)
Coronel PNP Juan Carlos Montúfar queda herido durante intervención contra traficantes de terrenos en Iquitos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, resultó herido por un proyectil de arma de fuego durante un operativo policial realizado este martes en la ciudad de Iquitos, región Loreto.

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