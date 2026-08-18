El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja ante el incremento de la velocidad del viento en Lima y otras diez regiones de la costa peruana desde el miércoles 19 hasta el jueves 20 de agosto.

El pronóstico es que se generarían ráfagas que podrían superar los 34 kilómetros por hora en la zona central del país, según el aviso meteorológico N° 326 en el que se detalla que el fenómeno climático afectará la visibilidad horizontal y el desplazamiento vehicular en diversos sectores del litoral.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 20 de agosto, se prevé el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, y la reducción significativa de la visibilidad horizontal.



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Según el reporte oficial, las velocidades más altas se registrarán en la costa norte con valores próximos a los 38 kilómetros por hora. En la región de Ica se esperan vientos de hasta 36 kilómetros por hora, mientras que en el litoral sur las ráfagas superarán los 20 kilómetros por hora. Los departamentos comprendidos en esta alerta incluyen a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y la Provincia Constitucional del Callao.

Pronóstico de vientos fuertes en Lima, Callao, Ica y otra regiones según Senamhi.

El actual pronóstico se desarrolla en un contexto de variaciones atmosféricas vinculadas recientemente al paso de la DANA Aníbal. Esta depresión aislada de niveles altos ha generado una masa de aire frío sobre el Océano Pacífico, alterando las condiciones climáticas del invierno peruano. Los especialistas señalan que este sistema favorece la presencia de mayor humedad, nubosidad y lloviznas intermitentes a lo largo de la costa central y sur.

El Senamhi advirtió que el incremento de los vientos propiciará el levantamiento de polvo y arena, concentrado principalmente en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, se prevé la formación de niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones meteorológicas también traerán consigo lloviznas ligeras en los sectores costeros más cercanos al mar.

Ante el riesgo de daños estructurales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. La institución recomendó asegurar los techos, reforzar los vidrios de las ventanas y alejarse de postes o estructuras debilitadas por el aire. También se sugirió el uso de ropa de abrigo e impermeable para protegerse de la sensación de frío.

En el ámbito del transporte, se aconseja a los conductores mantener una velocidad prudente y aumentar la distancia de seguridad debido a la reducción de la visibilidad. En sectores como Lima y Callao, donde existe una alta densidad poblacional, estas condiciones pueden dificultar las actividades cotidianas. Las autoridades también instaron a asegurar las embarcaciones en las zonas portuarias para evitar accidentes durante el periodo de alerta.

Fuertes vientos afectan regiones del sur y causan cortes de luz

Previamente, el 17 de agosto, el sur del país sufrió daños de consideración debido a la intensidad de este fenómeno meteorológico. En la ciudad de Tacna, las ráfagas provocaron la caída de muros, árboles y paneles publicitarios, dejando a miles de ciudadanos sin energía eléctrica en distritos como Gregorio Albarracín. En Ilo, Moquegua, también se registraron emergencias en el servicio eléctrico y las lluvias obligaron a suspender las clases escolares.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que una persona resultó herida en Tacna tras el colapso de estructuras. En Arequipa, la caída de rocas sobre buses en la Panamericana Sur también fue atribuida a la inestabilidad climática del 17 de agosto.