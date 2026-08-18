Los fuertes vientos se registrarán con más intensidad el 19 de agosto y con moderada potencia el jueves 20. (Foto: Andina)
Los fuertes vientos se registrarán con más intensidad el 19 de agosto y con moderada potencia el jueves 20. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja ante el incremento de la velocidad del viento en Lima y otras diez regiones de la costa peruana desde el miércoles 19 hasta el jueves 20 de agosto.

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