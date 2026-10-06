BTS ya está en Lima. El septeto surcoreano llegó este lunes al Perú para ofrecer sus tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para este 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial ARIRANG.

BTS ACABA DE LLEGAR A LIMA !!! YA ESTAN EN PERU 😭 #bts https://t.co/GI7vuebMp1 — jack (@jackisafraid) October 5, 2026

Los integrantes de la agrupación fueron captados durante su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de abandonar Bogotá, Colombia, donde ofrecieron dos conciertos el 2 y 3 de octubre. Las imágenes muestran al grupo descendiendo del avión y tomando una ruta distinta a la utilizada habitualmente por los pasajeros.

La llegada de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que publicó un mensaje de bienvenida en sus redes sociales.

“¡Bienvenidos al Perú, BTS! La primera parada ya está lista”, escribió la entidad, que aprovechó la llegada de la agrupación para promocionar el servicio AeroDirecto, que conecta el aeropuerto con distintos puntos de Lima.

💜 ¡ 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐮́, 𝐁𝐓𝐒! La primera parada ya está lista. 🇵🇪✈️ Y para quienes también llegan a Lima, #AeroDirecto conecta el aeropuerto con distintos puntos de la ciudad. 🚌 Porque todo gran viaje empieza desde que aterrizas. 💜 https://t.co/7mBNxSTvQW — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 5, 2026

Por el momento, no se ha informado oficialmente dónde se hospedará la agrupación ni cuáles serán sus actividades durante su estadía en el país. En ese contexto, ARMY Perú, club de fans oficial de BTS en el país, pidió a sus seguidores evitar la difusión de la ubicación de los artistas para preservar su seguridad y la de los asistentes.

BTS llega al Perú después de sus conciertos en Bogotá

La agrupación surcoreana acaba de completar su paso por Colombia. BTS ofreció conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, como parte de su gira mundial ARIRANG World Tour.

Tras esas presentaciones, el siguiente destino de la gira es Lima. El grupo tiene programados tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Los integrantes de BTS se presentaron en Bogotá, Colombia con dos conciertos el 2 y 3 de octubre | Foto: @bts.bighitofficial

Las presentaciones están previstas para comenzar alrededor de las 8 p.m. y forman parte del regreso de BTS a los escenarios internacionales después de la pausa ocasionada por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

En Lima, el espectáculo contará con un escenario de 360 grados. El montaje ya se encuentra en marcha en el Estadio San Marcos, donde continúan los trabajos de instalación de estructuras y equipos para las tres fechas.

Tres conciertos en el Estadio San Marcos

BTS ofrecerá tres conciertos en Lima como parte de su gira mundial ARIRANG World Tour. Las presentaciones están programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos y comenzarán alrededor de las 8 p.m.

Así va el armado del escenario para los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

El acceso para quienes adquirieron el paquete con soundcheck estará habilitado hasta las 2 p.m. Las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que los asistentes a las tribunas podrán ingresar desde las 5 p.m.

La organización prevé un aforo superior a 52 mil personas por jornada, entre asistentes y personal vinculado al evento. Los espectáculos tendrán una duración estimada de tres horas.

Así avanza el montaje del escenario para BTS

A pocos días de los conciertos, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de montaje para recibir a los siete integrantes de la agrupación surcoreana: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

BTS en Lima LIMA 5 DE OCTUBRE DEL 2026 FOTOS CON DRONE DEL ESCENARIO QUE ESTAN CONSTRUYENDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS BTS 1 / 3 BTS en Perú BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC 2 / 3 BTS en Perú El aforo previsto supera las 52 mil personas por jornada, incluyendo asistentes y personal vinculado al evento | Foto: GEC 3 / 3

Imágenes registradas por El Comercio desde los exteriores del recinto muestran el avance de las estructuras instaladas en el interior del estadio, mientras camiones continúan ingresando materiales y equipos destinados a la producción de los tres espectáculos.

Uno de los principales atractivos será el escenario de 360 grados, una configuración que permitirá distribuir al público entre las tribunas y la zona de campo. La propuesta forma parte del diseño de la gira mundial con la que BTS regresó a los escenarios internacionales este año.

ACTUALIZACIÓN 🔥 ASI VA EL ESCENARIO SAN MARCOS, a lo que veo ya andan subiendo unas plataformas??? QUEDAN 3 DÍAS... https://t.co/5cjjwtNyiC — nath ⁷ VERÁ A BTS 😭🇵🇪 (@ithvnath) October 4, 2026

Los trabajos de instalación también son supervisados por las autoridades. La Municipalidad Metropolitana de Lima programó inspecciones técnicas para revisar las estructuras temporales, torres de audio y video, instalaciones eléctricas y vías de evacuación.

Lima prepara operativo de seguridad y transporte para los conciertos

Ante la llegada de miles de seguidores, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció medidas especiales para las tres fechas de BTS. El alcalde Renzo Reggiardo informó que se desplegarán alrededor de mil agentes por cada jornada para reforzar la seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y orden en los espacios públicos.

¿Qué dijo el alcalde de Lima sobre las facilidades para ARMYS durante la salida de los conciertos de BTS? (Foto: Municipalidad de Lima)

También se realizarán operativos contra el comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con Indecopi.

En materia de transporte, la Municipalidad señaló que coordina con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de los asistentes al término de los conciertos.

Estas acciones se ejecutarán junto a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Indecopi | Foto: Difusión

¿Por dónde ingresarán los asistentes al Estadio San Marcos?

Los accesos al recinto estarán distribuidos de acuerdo con la zona adquirida por cada asistente. El paquete VIP (soundcheck) y Campo A ingresarán por la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela; Campo C, por la puerta 3, hacia la avenida Universitaria; y Campo B, por la puerta 8, hacia la avenida Colonial.

Este es el plan de ingreso al estadio de San Marcos por el concierto de BTS.

Las tribunas Oriente, Norte y Sur tendrán acceso por la puerta 5, en la avenida Amézaga, mientras que Occidente ingresará por la puerta 6, también ubicada en esa avenida.

Este es el plan de salida del estadio de San Marcos por el concierto de BTS.

Para la salida, se habilitarán las puertas 1, 3, 5 y 8, con conexiones hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Ramón Herrera, Amézaga y Colonial.

V quiere conocer Machu Picchu durante su visita al Perú

La llegada de BTS también ha generado expectativa por las actividades que sus integrantes podrían realizar durante su estadía en el país. Aunque no existe una agenda pública de actividades turísticas, V manifestó recientemente su interés por conocer Machu Picchu.

V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Captura / Weverse)

Durante una interacción con seguidores peruanos a través de Weverse, una fan le preguntó qué era lo que más le ilusionaba visitar del Perú. Kim Taehyung, nombre real del cantante, respondió: “Lo que más quiero ver es Machu Picchu”.

El interés del integrante de BTS por la ciudadela inca no es reciente. En 2020 ya había respondido afirmativamente cuando un fan peruano le preguntó si le gustaría visitar Perú y conocer Machu Picchu. Posteriormente, volvió a referirse a su deseo de conocer el lugar.

V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Captura / Weverse)

Durante la misma interacción en Weverse, V también pidió recomendaciones a sus seguidores peruanos sobre los platos que podría probar durante su estadía en el país. Entre las respuestas de los fans apareció la causa limeña.