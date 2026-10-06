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Resumen

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El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos con su gira internacional 'Arirang' | Foto: Captura de X (@jackisafraid)
El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos con su gira internacional 'Arirang' | Foto: Captura de X (@jackisafraid)
Por Diego Aquino Pedraza

BTS ya está en Lima. El septeto surcoreano llegó este lunes al Perú para ofrecer sus tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para este 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial ARIRANG.

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