Lima empieza a escribir la bienvenida a BTS en sus calles. La calle Sacramento, en Santiago de Surco, lleva temporalmente el nombre de Avenida BTS. En otro punto de la capital, la Fuente de la Fantasía se prepara para proyectar un homenaje a la agrupación surcoreana. La espera por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook empieza a encontrar su lugar en la ciudad.

Ambas iniciativas forman parte de “Road to 7”, la ruta de actividades que acompaña la bienvenida al grupo. Para ARMY, su comunidad de seguidores, el encuentro tiene también estas pequeñas estaciones: una placa para fotografiar, una proyección para compartir y un espacio donde coincidir con quienes llevan años escuchando las mismas canciones.

Homenaje urbano

Del 5 al 11 de octubre, la calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, adopta simbólicamente el nombre de Avenida BTS. La señalización ya fue instalada y convierte esta vía de Surco en una parada para los seguidores que quieran guardar un recuerdo de la visita.

Una fotografía para recordar la espera. (Foto: Jesús Saucedo)

El homenaje nace de la coordinación entre la Municipalidad de Santiago de Surco y BTS Perú. Su carácter es temporal y conmemorativo: no modifica la dirección oficial de las viviendas ni su numeración. Al concluir las actividades, la calle recuperará su señalización habitual.

“Es la Estación Surco de ROAD TO 7”, explica BTS Perú en su publicación. La propuesta integra “Lima The City”, un recorrido que busca involucrar distintos espacios de la capital en la bienvenida a los siete artistas.

El gesto busca llevar un nombre que millones conocen a una esquina cercana, convertir la admiración en un punto de encuentro.

Seguidores de BTS posan junto a la placa que convierte temporalmente la calle Sacramento de Surco en un homenaje a la agrupación. (Foto: Jesús Saucedo)

Sobre el agua

El Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva, se suma con una proyección especial dedicada a BTS en la Fuente de la Fantasía. Las funciones están programadas del 5 al 11 de octubre, a las 7:10 p. m. y 8:10 p. m.

El agua y las luces que se moverán al ritmo de los temas de BTS serán el soporte de este homenaje visual, una experiencia que amplía la celebración más allá de los conciertos.

Más encuentros

La agenda se extiende a otros espacios. En Surco, el Parque de la Amistad presenta proyecciones de los integrantes hasta el 11 de octubre, desde las 6:30 p. m. El 8 de octubre, a las 8:00 p. m., está anunciado un espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde, que podrá apreciarse desde el Parque Bicentenario.

El 10 de octubre, el MAC Lima, en avenida Grau 1511, Barranco, ofrecerá los talleres “Create Your Freebie”, a las 3:00 p. m., por S/50, y “ARMY Archive”, a las 4:00 p. m., por S/30.

Mientras se acercan las presentaciones previstas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, la bienvenida encuentra otras formas de hacerse visible. Una calle, una fuente, un parque. Lugares cotidianos que, durante unos días, también guardarán la memoria de una espera compartida.