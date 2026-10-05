icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ARMY encuentra en la Avenida BTS una nueva parada de la ruta de bienvenida a sus ídolos. (Foto: Jesús Saucedo)
ARMY encuentra en la Avenida BTS una nueva parada de la ruta de bienvenida a sus ídolos. (Foto: Jesús Saucedo)
Por Sonia del Águila

Lima empieza a escribir la bienvenida a BTS en sus calles. La calle Sacramento, en Santiago de Surco, lleva temporalmente el nombre de Avenida BTS. En otro punto de la capital, la Fuente de la Fantasía se prepara para proyectar un homenaje a la agrupación surcoreana. La espera por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook empieza a encontrar su lugar en la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO

Se estrena “RM: Right People, Wrong Place”, documental de RM, líder de la banda BTS. (Video: West Bay)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.