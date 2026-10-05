A pocos días de los tres conciertos de BTS en Perú, cientos de fans peruanos denunciaron que no recibieron los ARMY Bomb que habían comprado con anticipación. Las afectadas se concentraron en los exteriores del Centro Comercial Arenales, en Lince, para exigir la devolución de su dinero.

Según las compradoras, más de 400 personas adquirieron el popular light stick de BTS a través de la empresa Cosmobook, que les había informado que un nuevo lote llegaría al país el pasado 2 de octubre. Sin embargo, la entrega finalmente no se concretó.

Las fans señalaron que ese mismo día recibieron un comunicado en el que se les informó que los productos no llegarían debido a inconvenientes con el proveedor en Corea del Sur. Ante esta situación, la empresa anunció que procedería con la devolución de los pagos realizados.

Fans de BTS protestan frente al Centro Comercial Arenales tras no recibir las 'Army Bomb' que pagaron por adelantado. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

El reclamo surgió porque, según las afectadas, el reembolso podría demorar hasta seis meses. Haylin Ortiz, una de las compradoras, sostuvo a Latina Noticias que les indicaron que la devolución se realizaría conforme la empresa recupere el dinero relacionado con su proveedor coreano.

Como alternativa, según el testimonio de las compradoras, se les habría ofrecido un cupón equivalente al monto pagado para utilizarlo en la tienda. Algunas fans rechazaron esta opción y solicitaron recuperar directamente su dinero. Varias adquirieron más de una unidad y realizaron pagos superiores a los S/1,000.

El caso también involucra a seguidoras que viven fuera de Lima. Algunas de las afectadas ya acudieron a Indecopi para presentar sus reclamos, mientras continúan solicitando una solución ante la cercanía de los conciertos del grupo surcoreano.

Cosmobook reconoció mediante un comunicado que el lote pendiente no llegará al Perú y atribuyó lo ocurrido a su proveedor en Corea del Sur. (Foto: Instagram / @cosmobook.pe)

Por su parte, Cosmobook reconoció mediante un comunicado que el lote pendiente no llegará al Perú y atribuyó lo ocurrido a su proveedor en Corea del Sur. La empresa aseguró que inició acciones legales y que viene procesando devoluciones conforme recupera los fondos. La situación ocurre a solo días de los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.