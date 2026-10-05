Fans de BTS protestan frente al Centro Comercial Arenales tras no recibir las 'Army Bomb' que pagaron por adelantado. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)
Fans de BTS protestan frente al Centro Comercial Arenales tras no recibir las 'Army Bomb' que pagaron por adelantado. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)
Por Redacción EC

A pocos días de los tres conciertos de BTS en Perú, cientos de fans peruanos denunciaron que no recibieron los ARMY Bomb que habían comprado con anticipación. Las afectadas se concentraron en los exteriores del Centro Comercial Arenales, en Lince, para exigir la devolución de su dinero.

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