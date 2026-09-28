La nueva versión del lightstick oficial de BTS incorpora conexión Bluetooth y un modo especial para conciertos. Conoce los pasos para vincularla con tu celular. (Foto: Archivo)
La nueva versión del lightstick oficial de BTS incorpora conexión Bluetooth y un modo especial para conciertos. Conoce los pasos para vincularla con tu celular. (Foto: Archivo)
Por Redacción EC

La llegada de BTS al Perú también ha generado expectativa entre los fans que buscan disfrutar de los conciertos al máximo, por lo que tienen su ARMY Bomb lista para los shows del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. El popular lightstick del grupo surcoreano cuenta ahora con una nueva versión que incorpora funciones de conexión inalámbrica y una aplicación móvil oficial.

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