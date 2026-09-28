La llegada de BTS al Perú también ha generado expectativa entre los fans que buscan disfrutar de los conciertos al máximo, por lo que tienen su ARMY Bomb lista para los shows del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. El popular lightstick del grupo surcoreano cuenta ahora con una nueva versión que incorpora funciones de conexión inalámbrica y una aplicación móvil oficial.

El BTS oficial Light Stick Ver.4 cuenta con la posibilidad de sincronizar el dispositivo con el teléfono y, posteriormente, utilizarlo durante los espectáculos. Según la información publicada por Weverse, la aplicación permite conectar el lightstick mediante Bluetooth, consultar información de conciertos y activar el denominado Concert Mode.

¿Cómo sincronizar el ARMY Bomb?

Para comenzar el proceso, los usuarios deben descargar la aplicación BTS Official Light Stick Ver.4, disponible para dispositivos iPhone y Android. Con el lightstick apagado, es necesario mantener presionados simultáneamente los botones de su mango durante aproximadamente dos segundos. La esfera comenzará a parpadear en azul, señal de que el dispositivo ingresó al modo Bluetooth.

La nueva versión del lightstick oficial de BTS incorpora conexión Bluetooth y un modo especial para conciertos. Conoce los pasos para vincularla con tu celular. (Foto: Captura / Weverse )

El siguiente paso consiste en activar el Bluetooth del celular y abrir la aplicación oficial. Desde la pantalla principal se debe seleccionar la versión correspondiente del lightstick y acercar la ARMY Bomb al teléfono para completar el emparejamiento.

Una de las opciones más importantes para quienes asistirán a los conciertos es Concert Mode. Esta función permite registrar la información del espectáculo y, cuando el evento requiere emparejamiento, vincular el lightstick con la ubicación correspondiente. De esta manera, la iluminación se acoplará a los efectos visuales preparados.

Durante el concierto, los cambios de color y los patrones de iluminación pueden ser controlados de manera coordinada con la producción. Esto permite que las ARMY Bomb de los asistentes formen parte del espectáculo visual sin que cada fan tenga que modificar manualmente la iluminación en determinados momentos.

Los fans reaccionan mientras siguen en pantalla el concierto de regreso de BTS el 21 de marzo en Seúl, marcando su primer show en casi cuatro años ante enormes multitudes y millones más conectados en vivo en todo el mundo. (Foto: Roland DE COURSON / AFP) / ROLAND DE COURSON

Cabe precisar que la aplicación actual está diseñada específicamente para el BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4. La información difundida por Weverse señala que las versiones anteriores no podrán utilizarse para la sincronización durante determinados conciertos de esta etapa.

Para los seguidores de BTS que asistirán a los conciertos en Lima, lo recomendable es realizar con anticipación la descarga de la aplicación, la conexión Bluetooth, la actualización del lightstick y el registro correspondiente en Concert Mode.