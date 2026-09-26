La tienda temporal “BTS Pop-Up: Arirang in Lima” abrió oficialmente sus puertas en el distrito de Miraflores, vendiendo mercancía oficial y coleccionable con precios que van desde los S/ 53 hasta superar los S/ 1.000 en prendas de vestir seleccionadas.
El establecimiento comercial, ubicado en la Casa Prado de la avenida 28 de Julio 878, atenderá de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas hasta el próximo 25 de octubre, como antesala a las presentaciones que la agrupación ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
Entre los productos más destacados está el conjunto deportivo de polera y pantalón “Tour Set-Up” registra el costo más elevado de la exhibición con S/ 1.015, seguido por la polera “Hoodie Tour” a S/ 823 y las casacas temáticas que alcanzan los S/ 735.
En la categoría de accesorios, los seguidores pueden adquirir los cetros luminosos “ARMY Bomb” por S/ 280, además de polos oficiales desde S/ 300, carteras de hombro a S/ 435 y artículos decorativos como la lámpara “ON AIR”, disponible por S/ 345.
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Por otro lado, el producto a S/ 53 es la Decoración para la ARMY Bomb (ARMY Bomb Parts) para personalizar el bastón de luz oficial del grupo.
La oferta también incluye otros productos como tapones para vino, velas, llaveros y más artículos coleccionables.
Para acceder al recinto, los asistentes deben registrarse previamente en la plataforma digital btspopuplatam.com y obtener un código QR de acceso secuencial, el cual permite una permanencia máxima de una hora dentro de la tienda bajo un aforo controlado por turnos.
Video de la presentación de Los Mirlos, agrupación peruana de cumbia amazónica, con un repertorio que incluye temas como La Danza de Los Mirlos, La Fuga del Jaguar, Llanto en la Selva y Las Noches. El contexto destaca el homenaje a la Amazonía, la cultura indígena y la celebración del público.