La tienda temporal “BTS Pop-Up: Arirang in Lima” abrió oficialmente sus puertas en el distrito de Miraflores, vendiendo mercancía oficial y coleccionable con precios que van desde los S/ 53 hasta superar los S/ 1.000 en prendas de vestir seleccionadas.

El establecimiento comercial, ubicado en la Casa Prado de la avenida 28 de Julio 878, atenderá de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas hasta el próximo 25 de octubre, como antesala a las presentaciones que la agrupación ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Entre los productos más destacados está el conjunto deportivo de polera y pantalón “Tour Set-Up” registra el costo más elevado de la exhibición con S/ 1.015, seguido por la polera “Hoodie Tour” a S/ 823 y las casacas temáticas que alcanzan los S/ 735.

En la categoría de accesorios, los seguidores pueden adquirir los cetros luminosos “ARMY Bomb” por S/ 280, además de polos oficiales desde S/ 300, carteras de hombro a S/ 435 y artículos decorativos como la lámpara “ON AIR”, disponible por S/ 345.

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Por otro lado, el producto a S/ 53 es la Decoración para la ARMY Bomb (ARMY Bomb Parts) para personalizar el bastón de luz oficial del grupo.

La oferta también incluye otros productos como tapones para vino, velas, llaveros y más artículos coleccionables.

¿Cómo registrarse?

Para acceder al recinto, los asistentes deben registrarse previamente en la plataforma digital btspopuplatam.com y obtener un código QR de acceso secuencial, el cual permite una permanencia máxima de una hora dentro de la tienda bajo un aforo controlado por turnos.

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