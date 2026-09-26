El establecimiento, ubicado en la Casa Prado de la avenida 28 de Julio 878, atenderá de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas hasta el próximo 25 de octubre | Foto: EFE / GEC / Composición EC
El establecimiento, ubicado en la Casa Prado de la avenida 28 de Julio 878, atenderá de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas hasta el próximo 25 de octubre | Foto: EFE / GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La tienda temporal BTS Pop-Up: Arirang in Lima abrió oficialmente sus puertas en el distrito de Miraflores, vendiendo mercancía oficial y coleccionable con precios que van desde los S/ 53 hasta superar los S/ 1.000 en prendas de vestir seleccionadas.

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