Por Redacción EC

BTS está de regreso en los escenarios. El grupo surcoreano anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, se anunció el primer ‘BTS POP-UP: Arirang in Lima’, una experiencia inmersiva que permitirá a los seguidores conocer la tienda oficial de la banda surcoreana durante algunas semanas. Sin embargo, pese al colapso de la página debido a la alta demanda, muchos usuarios aún desconocen los pasos que deben seguir para ingresar a la plataforma y realizar una reserva. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.