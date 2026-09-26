BTS está de regreso en los escenarios. El grupo surcoreano anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, se anunció el primer ‘BTS POP-UP: Arirang in Lima’, una experiencia inmersiva que permitirá a los seguidores conocer la tienda oficial de la banda surcoreana durante algunas semanas. Sin embargo, pese al colapso de la página debido a la alta demanda, muchos usuarios aún desconocen los pasos que deben seguir para ingresar a la plataforma y realizar una reserva. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REALIZAR UNA RESERVA ONLINE PARA INGRESAR AL BTS POP-UP EN LIMA?

En primer lugar, el BTS Pop-Up es una tienda temporal y una experiencia inmersiva oficial que celebra los lanzamientos del grupo y ofrece a sus seguidores un espacio para conectar con su música, propuesta y productos coleccionables como, por ejemplo, ropa, álbumes, llaveros y los conocidos lightsticks o Army Bombs. En ese sentido, en medio de la expectativa por la llegada de los integrantes de la banda surcoreana al país, se instaló una tienda temática de acceso gratuito dedicada a la comunidad ARMY en la Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de Julio 878, en Miraflores. Aquellos fanáticos interesados en asistir podrán hacerlo de lunes a domingo, en el horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., hasta el 25 de octubre. Sin embargo, para acceder a esta experiencia es indispensable que se realice una reserva online en solo simples pasos que te lo presentamos a continuación:

Regístrate o inicia sesión en la página web de reservas a través de este LINK.

Escoge la fecha y hora deseada en la plataforma de reservas, marque la casilla “Confirmar” en la parte inferior y envíe la solicitud.

Tras completar la reserva, debes hacer clic en el botón “Finalizar” para completar la información correspondiente.

Finalmente, se puede verificar la información detallada de la reserva y el código QR de entrada en “Mi Cuenta”.

¿CUÁNDO SERÁ EL ESPECTACULAR SHOW DE DRONES PARA RECIBIR A BTS EN PERÚ?

Este 7, 9 y 10 de octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú, donde la popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. Sin embargo, con motivo de su llegada al país de los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook), el club oficial BTS Perú anunció a través de sus redes sociales que, por primera vez, se realizará un espectáculo de drones este jueves 8 de octubre en la Costa Verde.

Y es que, luego de que los seguidores cumplieran el reto de alcanzar los más de 25 000 ‘likes’ para activar el proyecto, los organizadores indicaron que el evento comenzará a las 8:00 p. m y los puntos de observación estarán ubicados en Miraflores y Barranco, específicamente en el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario. Es importante mencionar que, la producción del espectáculo estará a cargo de FLIT Perú, empresa especializada en juegos con drones. “Después de alcanzar la meta de 25.000 ‘likes’ en Fanista, podemos confirmar una noticia histórica”, oficializó BTS Perú.