Es bien sabido que, los inodoros pueden convertirse en un foco de microorganismos si no reciben una limpieza como corresponde, lo que podría favorecer la transmisión de algunas infecciones. De hecho, para reducir este riesgo, los especialistas recomiendan mantener la tapa cerrada al descargar, limpiar el inodoro con frecuencia y lavarse correctamente las manos después de utilizarlo. Sin embargo, recientemente, un destacado ingeniero químico explicó el procedimiento que se debe seguir para limpiar correctamente el baño, utilizando los productos adecuados. Este sencillo paso no solo ha llamado la atención de los internautas, sino también de los amantes de la limpieza, quienes han mostrado interés en conocer más detalles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO LIMPIAR DE MANERA CORRECTA EL INODORO?

A través de un artículo compartido por OkDiario, el ingeniero químico Diego Fernández recomendó que, para realizar una buena limpieza en el inodoro, es indispensable retirar primero la suciedad visible y realizar la desinfección después, cuando sea necesario. Por su parte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el agua y el jabón o detergente permiten eliminar la mayoría de los gérmenes. Asimismo, aplicar lejía o desinfectante sobre superficies sucias puede reducir su eficacia debido a la presencia de materia orgánica.

De esta manera, el profesional indicó que un método eficaz de limpieza comienza con la eliminación de la suciedad visible y la aplicación de un producto específico para el baño. Una vez enjuagados los residuos, se debe aplicar el desinfectante siguiendo las indicaciones del fabricante y respetar el tiempo de acción establecido en la etiqueta. Así, dejó en claro que una regla fundamental es no mezclar productos de limpieza, como lejía con otros desinfectantes, ya que pueden liberar gases peligrosos. Por ello, instó a mantener una buena ventilación y no aplicar lejía en el inodoro mientras queden restos de otros productos.

¿CÓMO MANTENER TU REFRIGERADORA FRESCA Y LIMPIA DURANTE EL CALOR?

El verano no solo trae consigo una serie de beneficios para las personas, como disfrutar de días más largos y realizar actividades al aire libre, sino también consecuencias para los alimentos, que suelen descomponerse con mayor rapidez de lo habitual. En ese sentido, mantener la refrigeradora sucia o dejar restos de comida puede traer graves consecuencias para la salud, ya que se convierten en un foco de proliferación de microorganismos que provocan intoxicaciones alimentarias. De esta manera, según indicó la plataforma Buenazo, es indispensable que las personas utilicen recipientes de plástico o vidrio, justamente para evitar que los olores se mezclen; mientras que para los aderezos o salsas lo recomendable son los frascos.

Así, entre los consejos que brindó la página web se encuentran revisar las fechas de vencimiento, desechar los alimentos en mal estado, limpiar estantes, cajones y paredes internas, y reorganizar los productos para facilitar el acceso. Eso no es todo, otro de los métodos caseros que ayuda a mantener una refrigeradora limpia y en buen estado es realizar una buena limpieza como mínimo una vez al mes, como por ejemplo, higienizar cajones, estantes, puertas, congelador, entre otros. Además, otra de las maneras que ayuda a neutralizar cualquier mal olor y en simples pasos es el uso de bicarbonato de sodio, agua y vinagre.