Por Redacción EC

Es bien sabido que, los inodoros pueden convertirse en un foco de microorganismos si no reciben una limpieza como corresponde, lo que podría favorecer la transmisión de algunas infecciones. De hecho, para reducir este riesgo, los especialistas recomiendan mantener la tapa cerrada al descargar, limpiar el inodoro con frecuencia y lavarse correctamente las manos después de utilizarlo. Sin embargo, recientemente, un destacado ingeniero químico explicó el procedimiento que se debe seguir para limpiar correctamente el baño, utilizando los productos adecuados. Este sencillo paso no solo ha llamado la atención de los internautas, sino también de los amantes de la limpieza, quienes han mostrado interés en conocer más detalles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.