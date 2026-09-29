La sorpresa apareció en las pantallas cuando Jorge Luna compartió un nuevo video junto a Itziar Ituño, actriz española reconocida internacionalmente por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel. La inesperada participación llamó rápidamente la atención de los seguidores del comediante y creador de contenido peruano. El encuentro forma parte de una campaña que ya comenzó a circular a través de los canales digitales de la marca. La producción reúne así a dos figuras de distintos escenarios del entretenimiento. La aparición de Ituño añade un inesperado componente internacional a esta propuesta.

El video se suma a las acciones preparadas por la marca con motivo de su tercer aniversario, cuya celebración está prevista para octubre. La presencia de la actriz española marca uno de los momentos más llamativos de esta campaña digital. Ituño, cuya trayectoria cobró especial alcance tras su participación en la exitosa serie, vuelve a aparecer ahora en una producción junto a una figura peruana. Mientras el contenido continúa ganando espacio en las plataformas digitales, sus seguidores descubren una colaboración que no estaba en el guion habitual. La combinación entre ambos rostros convierte el lanzamiento en una escena que rápidamente despertó curiosidad.

Itziar Ituño, conocida por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel, en este nuevo video

La pantalla volvió a juntar dos mundos del entretenimiento cuando Jorge Luna apareció junto a Itziar Ituño en un nuevo video para No Hay Sin Suerte. La actriz española, reconocida a nivel internacional, saltó a la fama por su papel de la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel. En aquella historia, su personaje siguió de cerca los pasos de la banda liderada por El Profesor. Años después de aquella producción, su rostro vuelve a aparecer en una propuesta de alcance digital. Esta vez, el escenario la conecta con una figura peruana de gran presencia en las plataformas.

La participación de Ituño se integra a una pieza audiovisual protagonizada por Jorge Luna, habitual rostro de las producciones relacionadas con la plataforma. La estrategia vuelve a recurrir a figuras conocidas para captar la atención del público y reforzar la difusión de sus contenidos. La presencia de la actriz española añade un elemento internacional a la propuesta y despierta curiosidad entre los seguidores. Así, la producción combina el reconocimiento adquirido por Ituño en la televisión con el estilo de contenido que caracteriza a Luna. El resultado es un encuentro inesperado que amplía el alcance de la campaña digital.

La campaña busca ampliar el alcance de sus contenidos digitales con una actriz de trayectoria internacional

La cuenta regresiva hacia el aniversario de la plataforma avanza con una colaboración que busca llamar la atención en el escenario digital. La llegada de Itziar Ituño se suma a una campaña que combina el reconocimiento internacional de la actriz con la popularidad del comediante peruano Jorge Luna. La propuesta apunta a ampliar la difusión de los contenidos que la empresa desarrolla en sus canales digitales. El encuentro entre ambas figuras marca así una nueva etapa dentro de las acciones promocionales. Mientras se acerca la fecha de aniversario, la expectativa también crece alrededor de los próximos contenidos.

Como parte de esta estrategia, la compañía recordó los resultados que atribuye a algunas de sus campañas anteriores. Según informó la empresa, durante 2025 consiguió dos récords Guinness World Records vinculados a sus actividades. El primero estuvo relacionado con la entrega de más de 5.100 premios en un solo mes. El segundo se alcanzó al superar los 14.000 espectadores conectados de manera simultánea durante una transmisión en vivo. Con estos antecedentes, la nueva campaña incorpora ahora una figura internacional para acompañar la celebración. Así, el aniversario vuelve a situarse en el centro de su estrategia de difusión.

Un historial acompaña la expectativa generada por su más reciente producción como un galardón ganado

Antes de que las nuevas imágenes comenzaran a circular, la plataforma también puso sobre la mesa parte de los reconocimientos obtenidos en campañas anteriores. Entre ellos figura un Effie de Plata en la categoría Branded Content, recibido por una de sus propuestas publicitarias. El galardón fue mencionado como parte de los antecedentes de la empresa. Con ese reconocimiento, la firma busca mostrar el recorrido que ha construido a través de sus acciones de comunicación. Ahora, ese historial acompaña la expectativa generada por su más reciente producción.

El nuevo clip, protagonizado junto a la actriz española Itziar Ituño, llega así precedido por una serie de resultados y distinciones que la plataforma destaca. La colaboración se presenta como una nueva apuesta dentro de su estrategia de contenidos digitales. Mientras la pieza audiovisual gana espacio entre el público, los anteriores reconocimientos sirven como marco para esta campaña. El Effie de Plata se suma a los antecedentes citados por la compañía antes del estreno. De esta manera, la llegada de Ituño encuentra a la plataforma celebrando su trayectoria y preparando nuevas acciones.

Anteriormente Jorge Luna también grabó con Bárbara de Regil con una parodia de referencia a Rosario Tijeras

La aparición de Itziar Ituño junto a Jorge Luna no representa el primer encuentro del comediante peruano con una figura extranjera en este tipo de producciones. Antes de compartir pantalla con la actriz de La Casa de Papel, Luna protagonizó un video junto a la mexicana Bárbara de Regil. Aquella propuesta tomó como punto de partida la serie Rosario Tijeras, protagonizada por De Regil. La escena comenzó entre persecuciones, armas y momentos de tensión, pero pronto tomó un giro inesperado. La ficción terminó convertida en una parodia cargada de humor.

En medio del peligro, Rosario quedó rodeada por hombres armados y sin balas para continuar enfrentándolos, hasta que decidió recurrir a la oración. Fue entonces cuando apareció Luna caracterizado como “San Jorgito”, presentado como “el patrón de los marrones”, para intervenir en la situación. La producción tomó elementos reconocibles de la serie mexicana y los trasladó hacia un registro cómico. La fórmula permitió que De Regil se alejara momentáneamente del personaje que la hizo conocida para participar en una situación distinta. Ese antecedente marcó el camino que ahora retoma No Hay Sin Suerte con la participación de Ituño.

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