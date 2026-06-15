Por Redacción EC

Este fin de semana, millones de seguidores y la comunidad del streaming en Latinoamérica quedaron conmocionados tras conocerse la repentina muerte de Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, en un trágico accidente ocurrido en Brasil. Durante los últimos años, el argentino alcanzó gran popularidad gracias a su particular estilo, humor irreverente y entretenidas entrevistas en las calles. Sin embargo, en medio de esta lamentable noticia, usuarios en redes sociales han difundido un breve fragmento de un proyecto audiovisual del youtuber que, de manera coincidente, guarda relación con la fecha de su fallecimiento. Esto ha generado, sin dudas, una serie de reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en mostrar sus impresiones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.