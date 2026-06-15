Este fin de semana, millones de seguidores y la comunidad del streaming en Latinoamérica quedaron conmocionados tras conocerse la repentina muerte de Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, en un trágico accidente ocurrido en Brasil. Durante los últimos años, el argentino alcanzó gran popularidad gracias a su particular estilo, humor irreverente y entretenidas entrevistas en las calles. Sin embargo, en medio de esta lamentable noticia, usuarios en redes sociales han difundido un breve fragmento de un proyecto audiovisual del youtuber que, de manera coincidente, guarda relación con la fecha de su fallecimiento. Esto ha generado, sin dudas, una serie de reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en mostrar sus impresiones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ COINCIDENCIAS GENERARON IMPACTO EN UN VIDEO DE GASPI TRAS SU MUERTE EN BRASIL?

Este domingo 14 de junio, el mundo del streaming recibió una triste noticia por el sorpresivo fallecimiento del popular argentino Gaspi, debido a un choque de dos helicópteros ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. De esta manera, con el objetivo de recordarlo y destacar su trayectoria, sus seguidores notaron que un particular fragmento del cortometraje “La vuelta de Gaspi”, publicado el 23 de diciembre de 2024 en YouTube, tenía relación con la fecha de su muerte, el cual ha generado diversas reacciones y comentarios en redes sociales. De acuerdo con el video, el streamer se encuentra en un taxi donde se logra ver los números 06 y 14, una coincidencia que se vincula con su deceso.

Sin embargo, eso no todo, ya que otras de las casualidades que encontraron los seguidores fue que, durante esa producción, Gaspi menciona al escritor Jorge Luis Borges, quien también falleció el mismo día en 1986. Asimismo, en otro video llamado “Camino a la Velada”, difundido el pasado 15 de julio de 2025, se observa una escena en la que, mientras realiza flexiones en un campo, aparece un helicóptero que le lanza una caja en el minuto 14:06. Por otro lado, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) abrió una investigación sobre las causas del choque de estas dos aeronaves que dejó un saldo de seis muertos en Brasil.

IBAI LLANOS Y GASPI CANTAN Y BAILAN UNA CONOCIDA CANCIÓN DEL GRUPO 5

En un nuevo episodio para su canal de YouTube, Ibai Llanos sorprendió al invitar a algunos de sus seguidores a subir a un autobús turístico con la finalidad de realizar una fiesta. El streamer español Ibai Llanos, junto al creador de contenidos Gaspi, se encargó de aportar la picardía y las risas mientras el vehículo se desplazaba por las calles de Barranco. Sin embargo, ambos personajes no esperaron que el conductor del servicio de transporte ponga una reconocida música del Grupo 5: ‘Eres mi bien’.

Esto provocó que tanto los influencers como los peruanos empezaran a corear y bailar el tema. Así, esto quedó captado en video y se difundió masivamente en plataformas digitales, dejando en evidencia el alcance internacional de la música nacional. De hecho, la propia agrupación norteña no dudó en compartir el clip en sus redes sociales, donde Ibai y el argentino disfrutan de la cumbia peruana. Frente a ello, el streamer de 30 años comentó con una peculiar frase: “Perú es clave”. De esta manera, miles de internautas reaccionaron al video, reflejando entusiasmo y orgullo nacional.