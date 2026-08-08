¿Cuál es el máximo de horas que puedes trabajar por semana? Esto dice la norma | Foto: Magnific
¿Cuál es el máximo de horas que puedes trabajar por semana? Esto dice la norma | Foto: Magnific
Por José Templo

La cantidad de horas que una persona trabaja durante la semana puede depender del tipo de empleo, las funciones que desempeña y la forma en que la empresa organiza sus actividades. Mientras algunos trabajadores deben cumplir horarios establecidos, otros pueden tener mayor flexibilidad y ser evaluados por los resultados de sus labores. Esta diferencia responde a las características de cada puesto y a las responsabilidades asignadas, también, según las necesidades de cada empresa. Sin embargo, existen límites que deben respetarse en cualquier caso y que buscan establecer condiciones claras para la relación laboral. Conoce cuál es el límite semanal, cómo funcionan las jornadas por objetivos y qué ocurre si realizas horas extras sin recibir el pago correspondiente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.