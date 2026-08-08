La cantidad de horas que una persona trabaja durante la semana puede depender del tipo de empleo, las funciones que desempeña y la forma en que la empresa organiza sus actividades. Mientras algunos trabajadores deben cumplir horarios establecidos, otros pueden tener mayor flexibilidad y ser evaluados por los resultados de sus labores. Esta diferencia responde a las características de cada puesto y a las responsabilidades asignadas, también, según las necesidades de cada empresa. Sin embargo, existen límites que deben respetarse en cualquier caso y que buscan establecer condiciones claras para la relación laboral. Conoce cuál es el límite semanal, cómo funcionan las jornadas por objetivos y qué ocurre si realizas horas extras sin recibir el pago correspondiente.

¿CUÁNTAS HORAS COMO MÁXIMO SE DEBEN TRABAJAR POR SEMANA?

En el régimen laboral privado, la jornada ordinaria no puede superar las 48 horas semanales ni las 8 horas por día. Este límite representa el máximo permitido y no una cantidad que necesariamente deba cumplir todo trabajador. Por ello, una empresa puede establecer jornadas menores, como 40 horas semanales, de acuerdo con las condiciones pactadas y las características del puesto.

(Fuente: iStock) / fizkes

¿TODOS LOS TRABAJADORES DEBEN CUMPLIR EL MISMO HORARIO?

No necesariamente, ya que la jornada puede variar según las funciones y responsabilidades de cada puesto. Hay trabajos que requieren un horario fijo, como un operario que debe permanecer en una planta para manejar una máquina y garantizar la continuidad de las operaciones. En cambio, otros cargos pueden ser evaluados principalmente por sus objetivos y resultados.

Este puede ser el caso de contadores o gerentes. Para un contador, puede ser más importante presentar los estados financieros dentro del plazo y cumplir las obligaciones tributarias. En el caso de un gerente, la evaluación puede centrarse en el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa.

Sin embargo, trabajar por objetivos no elimina los límites de la jornada laboral. La organización del tiempo puede adaptarse al puesto, pero siempre debe respetarse la jornada máxima establecida por ley, según explica Infobae.

¿QUÉ PASA SI SE SUPERA LA JORNADA DE 48 HORAS?

Cuando una persona trabaja más allá de su jornada ordinaria, ese tiempo puede considerarse sobretiempo y debe recibir el pago adicional correspondiente. Las dos primeras horas extras tienen una sobretasa mínima de 25% sobre el valor de la hora regular. Desde la tercera hora extra, la sobretasa mínima aumenta a 35%.

¿QUÉ OCURRE SI NO TE PAGAN LAS HORAS EXTRAS?

El incumplimiento puede ser denunciado ante SUNAFIL mediante su plataforma virtual SUNAFIL en Línea. Para respaldar el caso, conviene conservar contratos, boletas, registros de asistencia, mensajes, fotografías de horarios u otros documentos que demuestren la relación laboral y las condiciones de trabajo. La denuncia por estas infracciones puede presentarse de manera confidencial.

¿CUÁL ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA PARA UNA JORNADA COMPLETA?

Cuando se cumple una jornada completa, la remuneración no puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital, actualmente fijada en S/1.130. Este monto también debe respetarse en las micro y pequeñas empresas, aunque estas cuentan con reglas especiales para determinados beneficios laborales.

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