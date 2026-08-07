Las imágenes obtenidas mediante tomografía permitieron a los científicos reconstruir en 3D el cerebro y las estructuras internas del cráneo del antiguo pez. (Fuente: DW)
Las imágenes obtenidas mediante tomografía permitieron a los científicos reconstruir en 3D el cerebro y las estructuras internas del cráneo del antiguo pez. (Fuente: DW)
Por Redacción EC

Lo que durante décadas parecía ser únicamente un pequeño fósil de pez terminó convirtiéndose en una pieza extraordinaria para la ciencia. Investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Kansas estudiaron mediante tomografías computarizadas un ejemplar de Trawdenia planti, un pez del Carbonífero encontrado en Lancashire, Reino Unido. El análisis permitió identificar tejidos neurales preservados dentro del cráneo, una característica extremadamente rara en el registro fósil porque los tejidos blandos suelen descomponerse poco después de la muerte.