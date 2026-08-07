Los apagones pueden ocurrir de manera inesperada por tormentas, averías en la red eléctrica o cortes programados. Más allá de dejar viviendas y negocios sin energía, una de las principales preocupaciones es que el teléfono móvil se quede sin batería, especialmente cuando se necesita para comunicarse, recibir información o enfrentar una emergencia. Ante este escenario, existen distintas alternativas que permiten mantener el celular operativo sin depender del suministro eléctrico de casa. Algunas son de uso cotidiano y otras representan una inversión pensada para futuras contingencias.

Power bank: el aliado que conviene tener siempre listo

Una de las opciones más prácticas es recurrir a una batería portátil, también conocida como power bank. Estos equipos almacenan energía previamente y permiten recargar celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos en cualquier lugar, sin necesidad de conectarse a un tomacorriente.

Para que realmente cumplan su función durante un apagón, es recomendable mantenerlos con carga disponible. Además, si permanecen guardados durante largos periodos sin utilizarse, su rendimiento puede disminuir con el paso del tiempo, por lo que conviene revisarlos periódicamente.

El vehículo puede convertirse en una fuente de energía

Cuando no hay electricidad en casa, el automóvil también puede sacar de apuros. La mayoría de los vehículos modernos incorpora puertos USB o tomas de corriente de 12 voltios que permiten conectar el cable del teléfono y recuperar batería en pocos minutos.

Eso sí, para que el proceso sea efectivo es necesario mantener el motor prendido. Si el combustible es escaso o se busca evitar un consumo innecesario, lo mejor es utilizar esta alternativa únicamente durante el tiempo indispensable.

La energía del sol también puede mantener tu celular encendido

Los cargadores solares se han convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan independencia de la red eléctrica. Su funcionamiento consiste en captar la radiación solar y transformarla en energía capaz de alimentar diferentes dispositivos electrónicos.

Su principal limitación es que el rendimiento depende directamente de las condiciones climáticas. En jornadas con poca luz, cielo nublado o lluvia, la velocidad de carga suele reducirse considerablemente. Sin embargo, en lugares con buena exposición al sol representan una solución eficiente y sostenible para el largo plazo.

Prepararse antes del apagón marca la diferencia

Esperar a que se vaya la luz para buscar una forma de cargar el celular puede convertirse en un problema. Mantener una batería portátil cargada, conocer las opciones disponibles en el automóvil o contar con un cargador solar son medidas sencillas que pueden marcar la diferencia cuando el suministro eléctrico falla y el teléfono se convierte en una herramienta indispensable.