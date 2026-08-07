Por Redacción EC

Los apagones pueden ocurrir de manera inesperada por tormentas, averías en la red eléctrica o cortes programados. Más allá de dejar viviendas y negocios sin energía, una de las principales preocupaciones es que el teléfono móvil se quede sin batería, especialmente cuando se necesita para comunicarse, recibir información o enfrentar una emergencia. Ante este escenario, existen distintas alternativas que permiten mantener el celular operativo sin depender del suministro eléctrico de casa. Algunas son de uso cotidiano y otras representan una inversión pensada para futuras contingencias.