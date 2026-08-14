Por Redacción EC

En la actualidad, muchas personas ponen énfasis en el cuidado de la piel con el objetivo de conservar su función protectora frente a factores externos. De hecho, una rutina que incluya limpieza, hidratación y protección solar ayuda a prevenir daños por los rayos ultravioleta, irritaciones y signos de envejecimiento prematuro. Sin embargo, ciertos problemas que aparecen en la piel no necesariamente están relacionados únicamente con el cuidado externo, sino también con factores internos relacionados a la salud. Por ello, mantener una buena alimentación, gestionar adecuadamente el estrés y descansar lo suficiente son aspectos importantes para el bienestar de la piel. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.