El Parque de las Leyendas se ha consolidado como uno de los lugares preferidos por chicos y grandes, gracias a la variedad de atracciones que ofrece. De hecho, sus animales, plantas, espacios culturales y centros de entretenimiento han dejado una huella en la memoria de varias generaciones, que hasta la actualidad acuden a este lugar para disfrutar de sus espectáculos. En ese sentido, el popular zoológico limeño anunció una buena noticia para sus usuarios: un 50 % de descuento en su entradas durante septiembre 2026. Sin embargo, para acceder a este importante beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos establecido por el establecimiento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LAS ENTRADAS A MITAD DE PRECIO EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

A través de sus redes sociales oficiales, el Parque de las Leyendas informó que se ha habilitado un descuento del 50 % sobre el precio regular de la entrada en las sedes de San Miguel y Huachipa. Este beneficio, disponible a través de las boleterías presenciales, el aplicativo y la página web, está dirigido exclusivamente a niños y adultos y podrá utilizarse los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre. Sin embargo, con el objetivo de evitar inconvenientes, el establecimiento aclaró que la oferta no aplica para visitas nocturnas ni puede combinarse con otras promociones. De esta manera, numerosas familias podrán disfrutar de una experiencia en zoológicos, jardines botánicos, complejos arqueológicos, museos y otros espacios culturales a un precio accesible desde las 9:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

El Parque de las Leyendas, ubicado en los distritos limeños de San Miguel y Huachipa, cuenta con una variada colección de animales salvajes y domésticos, entre los que destacan especies nativas del Perú y de otras partes del mundo. Los miles de visitantes que acuden diariamente al recinto pueden recorrer diferentes secciones, como la zona de fauna peruana, donde tienen la oportunidad de observar jaguares, cóndores, pumas y otros animales autóctonos. Asimismo, el parque dispone de áreas dedicadas a especies exóticas y una zona de contacto, en la que los visitantes pueden interactuar de cerca con animales de granja.

Así, uno de los zoológicos más importantes del país, no solo se centra en la exhibición de animales, sino que también tiene un enfoque educativo y cultural que los hace aún más entretenido. Y es que brinda programas educativos para todos los escolares y visitas guiadas que resaltan la importancia de la conservación y la biodiversidad. También, el parque tiene sitios arqueológicos preíncas e incaicas, añadiendo un componente histórico a la experiencia de las personas.