Con motivo de las Fiestas Patrias y como parte de la campaña “Lima celebra al Perú”, el Parque de las Leyendas anunció una programación especial para el 28 y 29 de julio en sus sedes de San Miguel y Huachipa. Las actividades incluirán espectáculos musicales, exhibiciones, recorridos culturales y experiencias educativas para grandes y chicos.

La propuesta busca combinar naturaleza, historia, cultura y tradición peruana durante los días festivos.

El Parque de las Leyendas se convertirá en el escenario de una serie de actividades enfocadas en resaltar el orgullo de ser peruanos. (Foto: Municipalidad Metropólitanda de Lima)

San Miguel ofrecerá conciertos, exhibiciones y actividades culturales

El 28 de julio, las actividades comenzarán desde las 10:00 a. m. con enriquecimientos ambientales para los osos de anteojos, vicuñas y el cóndor andino.

Durante la tarde, el público podrá participar en “La gran ruta de la Peruanidad en Maranga”, programada para las 2:30 p. m. en el Museo de Sitio. Luego, a las 3:30 p. m., se realizará una exhibición de caballo peruano de paso y, a las 4:00 p. m., la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú ofrecerá un concierto con repertorio nacional en el patio central.

El 29 de julio, desde las 10:00 a. m., habrá enriquecimientos ambientales para otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos. A las 11:30 a. m. se desarrollará la actividad “Pintando nuestra Identidad milenaria” y, a las 4:00 p. m., el ganador de Yo Soy, Jesús Zavaleta, presentará un homenaje a Pedro Infante con un espectáculo de boleros y rancheras.

Durante ambos días, el público tendrá la oportunidad de recorrer el zoológico y observar diversas especies representativas del Perú y del mundo, entre ellas el cóndor andino, los pingüinos de Humboldt, cocodrilos de Tumbes, otorongos, jirafas, leones, rinocerontes, hipopótamos y muchos otros animales.

Huachipa tendrá show musical y exhibiciones de lobos marinos

En la sede Huachipa, la programación especial del 28 de julio incluye la presentación de Tony Cam, reconocido por su imitación de Sandro, quien ofrecerá un espectáculo a las 3:30 p. m. en la Explanada Principal.

Parque de las Leyendas logra neutralidad de carbono en sus operaciones 2024. (Foto: Andina)

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de las tradicionales exhibiciones educativas de lobos marinos, que se realizan todos los sábados, domingos y feriados a las 12:00 m. y 3:00 p. m.

Horario de atención durante Fiestas Patrias

El Parque de las Leyendas atenderá con normalidad durante los feriados del 28 y 29 de julio, así como el resto del año, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La administración recordó que el ingreso de los visitantes contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de más de 3.500 animales, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

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