Parque de las Leyendas alcanza neutralidad de carbono y se suma a los destinos turísticos sostenibles del Perú. (Foto: Andina)
Parque de las Leyendas alcanza neutralidad de carbono y se suma a los destinos turísticos sostenibles del Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Con motivo de las Fiestas Patrias y como parte de la campaña “Lima celebra al Perú”, el Parque de las Leyendas anunció una programación especial para el 28 y 29 de julio en sus sedes de San Miguel y Huachipa. Las actividades incluirán espectáculos musicales, exhibiciones, recorridos culturales y experiencias educativas para grandes y chicos.

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