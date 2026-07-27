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Resumen

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En El Señorío de Sulco rescatan res platillos de antaño como el chupe, la huatia y el cebiche que se mencionan en la canción "La Chicha". Estas Fiestas Patrias no dude en celebrar con ellos sobre la mesa de El Señorío. (Foto: © Victor Idrogo / Icónica)
En El Señorío de Sulco rescatan res platillos de antaño como el chupe, la huatia y el cebiche que se mencionan en la canción "La Chicha". Estas Fiestas Patrias no dude en celebrar con ellos sobre la mesa de El Señorío. (Foto: © Victor Idrogo / Icónica)
/ © Victor Idrogo / Icónica
Por Diana Gonzales Obando

¿Cuáles son los sabores de nuestra identidad peruana? ¿Cómo festejan los peruanos de hoy cada 28 de julio? La celebración por Fiestas Patrias se vive de distintas maneras en cada rincón de nuestro país.

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