Invitamos al chef Flavio Solórzano, el músico y comediante Melcochita, la gestora cultural Ángela Delgado, la artista Olinda Silvano, el creador de contenidos Juanpi y la diseñadora Meche Correa a revisar en su memoria y narrarnos cómo evocan esta fecha patriótica.

Flavio Solórzano

Chef de El Señorío de Sulco

Desde hace varios años, el chef Flavio Solórzano pasa las Fiestas Patrias en el restaurante El Señorío de Sulco, pero recuerda mucho estas fiestas por los desfiles, los discursos presidenciales (Alan García en su época), volar grandes cometas con sus vecinos del Rímac y, por supuesto, los aromas de la cocina de la abuela. “Se armaba la fiesta. Recuerdo mucho la carapulcra que cocinaba en una olla Récord bien pesada, su causa con bastante pescado encima y sarza criolla, y su mazamorra de cochino”.

En El Señorío destacan tres platillos de antaño como el chupe, la huatia y el cebiche, por ser platos populares del siglo de nuestra independencia mencionados en la canción patriótica “La chicha”, escrita por José de la Torre Ugarte y compuesta por José Bernardo Alcedo, tiempo antes de crear nuestro “Himno nacional del Perú”. “Espero que este 28 la gente se anime a pedir estos tres platos juntos en una mesa patriótica”, dice el chef. También prepararán una empanada de gran tamaño, y cuadrada como se hacía antiguamente.

Flavio Solórzano de El Señorío de Sulco presenta platos históricos. / © Victor Idrogo / Icónica

Pablo Villanueva, Melcochita

Artista y cómico

Don Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, celebra las Fiestas Patrias con una tradicional carapulcra y sopa seca. Es una costumbre que se repite cada año junto a la familia. “Con ellos me pongo a tocar guitarra, cantamos valses, guarachas, de todo. Y también tomarnos nuestras aguas”, dice el músico y cómico peruano, esperando compartir este 28 de julio unas cervezas heladas para festejar. “Antes tenías que tener los techos limpios y las fachadas pintadas, si no, te caía multa. De niño iba con mi banderita al desfile del Campo de Marte, antes era más ‘zanahoria’”. ¿Continúa yendo a los desfiles o los ve por televisión? “Me gustan. Cómo no me van a gustar si nosotros marchamos con el colegio José Gálvez y nos dieron el Sol Radiante tres veces por ganar. Al profesor le decíamos ‘el cuatro pelos’ porque era calvo”. El 28 de julio se presentará en Sargento Pimienta. El 29 nos dice que se va todo el día al ‘sobrino’; es decir, al ‘sobre’ o a descansar. IG: @melcochitaoficial.

El 28 de julio Melcochita se presentará en Sargento Pimienta. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Ángela Delgado

Gestora cultural

“En Arequipa sucede algo particular”, nos dice la arequipeña Ángela Delgado, gestora cultural y directora de desarrollo del Hay Festival Arequipa. “En tono de gracia se dice que se celebran las Fiestas Patrias en el Día de Arequipa, que es en agosto, pero es parte del humor. Los feriados son muy apreciados y la gente asiste a los desfiles escolares”. Muchos aprovechan al máximo su tiempo y viajan a destinos cercanos como Majes, donde hay muy buenos camarones. Por supuesto, también disfrutan de comer delicioso, como es costumbre en esta región del sur. Ángela va a picanterías y pide algo especial o se reúne en casa con sus amistades, donde cada uno lleva algo propio de su saber culinario para compartir. “Los camarones se deben pedir con anticipación a la casera. Intentamos prepararlo fuera del tradicional chupe, como un arroz de camarón o camarones al ajo”. En las picanterías se toma chicha, en casa se puede mandar a comprar. La música criolla se impone durante esos días de fiesta, pero no tanto como antes. Ángela recuerda que en su infancia se juntaban en la casa familiar a comer comida peruana y bailar valses. Las cosas han cambiado, pero se mantiene el amor por el Perú.

Angela Delgado, Directora de Desarrollo del Hay Festival Arequipa. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Olinda Silvano

Artista shipibo-konibo

“En la comunidad Paoyhan, celebrábamos marchando con ropa shipiba o uniformes”, nos cuenta Olinda Silvano, la artista shipibo-konibo que actualmente vive en Cantagallo (Rímac). Recuerda que se salía a las calles con las madres, jóvenes, niñas y niños a marchar y por las noches se hacían los paseos de antorcha. “Del huingo [fruta parecida a la sandía] se sacaban las semillas y tallábamos estrellitas o redonditos, en la noche les poníamos la luz y se hacía el paseo de antorchas”. En su comunidad y otras más siguen haciendo este luminoso paseo, pero ya no tanto en Cantagallo. “Era muy emocionante, nos esforzábamos. Como yo no tenía ropa, me gustaba hacerla con hoja de plátano seco. Me ponía mi falda y pintaba de negro, con tizón de madera, la hoja del plátano y era como mi pelo largo. Cuando uno no tiene, tiene que crear”, comenta. Entre bombos, rostros pintados y el bombobaile, donde los adultos mayores tocan instrumentos tradicionales, pasan las Fiestas Patrias en Paoyhan, con la jugosa patarashca, los juanes y los chilcanos.

Artista Olinda Silvano. / Joao Socola

Meche Correa

Diseñadora de modas

Para Meche Correa las Fiestas Patrias son fechas que la llenan de felicidad: “Así me educaron y así aprendí a vivir el 28 de julio. Cuando conoces al Perú, lo amas. Cuando aprendes a investigar nuestra cultura ancestral, milenaria, tu amor y el respeto por el Perú crecen de manera abismal”, dice la diseñadora. Ella recuerda que de niña le compraban ropa y en las calles los vecinos se saludaban con un abrazo patriótico. Las mujeres usaban sus mejores vestidos, los hombres iban al terno, las calles se engalanaban. En estas fechas se preparaban la carapulcra, el cebiche, los camarones, los picarones y el ají de gallina. Por ser días especiales, Meche comía en la calle con su familia en el restaurante de Rosita Ríos, famoso por su cocina limeña. Después visitaban a la abuela. Así era el peregrinaje. “Cada 28 de julio, algo que no pierdo es escuchar mis valses criollos que me hacen revalorar la época en que estaba con toda mi familia y las Fiestas Patrias eran una tradición importante para todos. Eso se ha perdido y se debería recuperar”, comenta.

La diseñadora Meche Correa.

Juanpi Sicha

Creador de contenido gastronómico

¿Cómo se viven las fiestas en la tierra del creador de contenido Juanpi? Para él, recordar nuestra independencia es algo especial. Todos participan en el desfile: comunidades, hombres, mujeres, agricultores y empresarios se reúnen en el centro de Uripa, en Apurímac, para mostrar al público sus vestimentas y su gastronomía con orgullo y patriotismo. “En mi familia, preparamos nuestra pachamanca o cuycito frito con su chichita de jora, al costado de los animales, de las vacas, honrando el ser peruanos”, dice Juanpi Sicha. “Hace cuatro años por primera vez sentí mi patriotismo cuando fui con mi abuelo a la cima de mi tierra e hicimos una bandera gigante”. Juntos la cosieron y la alzaron sobre un tronco, con la ciudad de Uripa de fondo. Ese gesto se suma a una tradición de toda la comunidad: colocar banderas en casas, chozas y edificios. Niños y ancianos también recorren con ellas las calles.

El creador de contenidos gastronómicos Juanpi.