En San Isidro y Miraflores, un bar secreto y un nuevo café toman como punto de partida los textiles y fibras peruanas para sus deliciosas creaciones.
En San Isidro y Miraflores, un bar secreto y un nuevo café toman como punto de partida los textiles y fibras peruanas para sus deliciosas creaciones.
Por Celeste Pérez

Mientras las fibras de alpaca, vicuña o algodón pima suelen asociarse al diseño y la moda, dos propuestas gastronómicas limeñas han decidido mirarlas desde otro lugar. En distintos puntos de la ciudad —y sin haber desarrollado el concepto en conjunto— Kuna Café by Napoléon y Sastrería Martínez han encontrado en el patrimonio textil peruano el punto de partida para renovar sus cartas. El resultado son postres, cafés y cócteles que buscan traducir el valor de los textiles ancestrales al lenguaje del sabor.

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