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Cortes argentinos, brasileños y nacionales, así está conformada la carte de Rooster, el huarique de parrilla.
Cortes argentinos, brasileños y nacionales, así está conformada la carte de Rooster, el huarique de parrilla.
/ Cesar Campos
Por Alejandra Garboza

Cuando se piensa en una parrilla, muchas veces la primera imagen es la de unos costos elevados, sin embargo, para Renzo Frías y sus socios, esa idea fue precisamente el punto de partida. En 2022, Rooster nació en Surquillo ofreciendo pollos ahumados, una propuesta poco común en un mercado dominado por el pollo a la brasa. Sin embargo, un año después, el negocio comenzó a tomar otro rumbo. La experiencia de Renzo con el ahumado y el interés por la carne los llevaron a explorar una idea que, según cuenta, todavía no estaba muy desarrollada en Lima: un huarique de parrilla con precios accesibles.

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