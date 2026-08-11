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Conoce a los ganadores de los Premios Somos 2026. (Fotos: Difusión)
Conoce a los ganadores de los Premios Somos 2026. (Fotos: Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

La lista con los mejores restaurantes del Perú ha sido revelada. Los Premios Somos celebraron la noche de este martes su cuarta edición y en medio de una fiesta gastronómica que reunió a los mejores exponentes de la cocina nacional se dio a conocer la guía con los 37 ganadores elegidos con el voto del público.

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