La lista con los mejores restaurantes del Perú ha sido revelada. Los Premios Somos celebraron la noche de este martes su cuarta edición y en medio de una fiesta gastronómica que reunió a los mejores exponentes de la cocina nacional se dio a conocer la guía con los 37 ganadores elegidos con el voto del público.

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La gala contó con la conducción de Franco Cabrera, el querido animador de programas como “Yo soy” y “El gran show”, y el auspicio de las marcas Backus, Redondos, Wong, Rappi, Intipalka y Finca Rotondo. Conoce a continuación la lista con los ganadores de la noche.

Ganadores de los Premios Somos

Ellos son los ganadores de las categorías del público de los Premios Somos 2026:

Mejor Panadería: El Pan de la Chola

Desde 2011, cuando Jonathan Day encendió los hornos en la Av. La Paz en Miraflores, El Pan de la Chola revolucionó la mesa limeña. Su propuesta “artesanal contemporánea” busca reconectar con lo simple desde la calidad: harinas locales, masa madre y lenta fermentación natural. Lo que nació como un pequeño local en Miraflores hoy destaca en San Isidro, Surco, La Molina y el Centro Histórico. Su vitrina combina baguettes, focaccias, croissants, pizzas y sánguches como el caprese o roast beef, maridados con café de especialidad, jugos, cervezas artesanales y vinos naturales.

(Foto: El Comercio) / Hugo Pérez

Mejor Pastelería: María Almenara

Detrás de María Almenara hay una propuesta repostera orientada a convertir cada antojo en un momento especial. Nació de la pasión casera de su fundadora, María Alejandra, y hoy combina técnica artesanal con innovación para garantizar que cada creación llegue fresca a la mesa. Con más de 20 tiendas en Lima y una en Arequipa, en sus premiadas vitrinas destacan cheesecakes de frutos rojos o maracuyá, opciones personalizadas y sus afamadas Minimaría individuales. La oferta dulce se complementa con brownies de textura perfecta, cinnamon rolls esponjosos, galletas y boxes de regalo.

Mejor Cafetería: San Antonio

Fundada en 1959 por los inmigrantes españoles José Vila y Emilio Fernández, nació en Magdalena sobre el traspaso de una antigua bodega. Junto a artesanos peruanos, la dupla transformó un rincón de barrio en una verdadera institución gastronómica limeña. Hoy, gestionada por la tercera generación familiar, la marca preserva su esencia artesanal y cálido servicio en sus nueve locales. Entre emblemáticos sánguches como la butifarra San Antonio o el lomito inglés, fina pastelería, pan recién horneado, café y jugos, San Antonio continúa siendo el clásico punto de encuentro para disfrutar del tradicional lonche.

Mejor Cafetería de especialidad: D’Sala Café

Alessandra Sala fundó este local con el concepto de hacer sentir a cada visitante como en la sala de su casa. La marca destaca por su compromiso con el café de especialidad peruano, proveniente de regiones como Amazonas y Cajamarca, tostado con precisión para resaltar sus notas únicas. Sus acogedores locales en Magdalena y Surquillo combinan tostaduría propia, diversos métodos de extracción, tostadas en masa madre y fina repostería. D’Sala ofrece una experiencia que rinde culto al café nacional con la calidez y calidad que caracterizan a la gastronomía local.

Mejores Pizzas: La Linterna

Fundada en 1963 por el neoyorquino Floyd Scofield, La Linterna revolucionó la escena gastronómica limeña al introducir la auténtica pizza estilo Nueva York, caracterizada por su masa delgada, crujiente y de sabor inconfundible. Lo que comenzó como un pequeño rincón de culto en Miraflores se transformó con los años en un clásico indispensable para varias generaciones de comensales. Reconocida como la mejor pizza en los Premios Somos 2024 y 2025, la marca preserva intactas sus recetas tradicionales e insumos de primera calidad en sus locales de San Isidro, Surco y Barranco. Incluye una cuidada carta de vinos.

Mejores Hamburguesas: Boycott

Liderada por el chef Rodrigo Altamirano, Boycott se posicionó en el mercado gracias a su propuesta irreverente y sin etiquetas. Su carta desafía lo convencional mezclando perfiles dulces, salados y picantes, con creaciones icónicas como la Oklahoma Caramel, su opción más vendida, preparada con cebolla caramelizada durante cuatro horas, tocino crocante y mayo BBQ en un suave pan de camote. Una joven marca que rompe esquemas con ediciones limitadas únicas, consolidándose como un referente indispensable del ‘comfort food’ urbano limeño.

Mejores Sánguches: El Chinito

El Chinito es una parada obligada para quienes buscan ese sabor criollo que sabe a tradición limeña. Con más de 65 años de trayectoria, la historia de este clásico empezó de la mano de su fundador, Félix Yong, y se mantiene vigente con sus infaltables panes con chicharrón, acompañados de camote y salsa criolla, o un contundente pan con pavo o butifarra para quienes prefieren otra de sus especialidades. También están sus tamales, jugos y café pasado, perfectos para acompañar en cualquier momento del día. Ubícalos en cualquiera de sus 15 sedes en la capital: desde el Centro Histórico de Lima hasta La Molina.

(Fotos: Archivo GEC) / JOSE ROJAS BASHE

Mejor espacio de Comida saludable: La Nevera Fit

La Nevera Fit ha demostrado que comer saludable no tiene por qué ser sinónimo de comer aburrido. Con más de 10 años de trayectoria, este espacio apuesta por una cocina equilibrada que incluye opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, además de alternativas libres de azúcar. Para empezar el día están los waffles, panqueques, parfaits y bowls de frutas; mientras que, para el almuerzo, la carta propone desde ensaladas y poke bowls hasta platos como el fettuccine a la huancaína vegana, salmón al grill o creaciones de autor como la palta reina Nevera. Encuentra sus delicias en sus locales de San Isidro, Miraflores, Surco y La Molina.

Mejor Restaurante de hotel: Maras (Westin)

Maras destaca por su mirada contemporánea a la cocina peruana, con guiños a la gastronomía asiática y europea. Bajo la dirección del chef Miguel Pulache, este restaurante propone una carta que reinterpreta sabores e ingredientes locales con técnica y creatividad, en un espacio ubicado dentro del prestigioso hotel Westin, en San Isidro. Entre sus propuestas, aparecen platos que recorren distintas regiones del país y combinan identidad, innovación y ese gusto por descubrir algo distinto en cada visita. Recomendamos deleitarse con el tofu en tempura, los ravioles de humita o el cochinillo con pastel de plátano maduro y queso. Encuéntralo en Amador Merino Reyna 589, San Isidro.

Mejor Restaurante campestre: La Granja Azul

Ubicado en Santa Clara, este clásico con más de siete décadas de trayectoria es considerado uno de los pioneros del pollo a la brasa, plato que comenzó a prepararse aquí de la mano de Roger Schuler y Franz Ulrich, creadores del característico horno giratorio que permitió cocinar esta delicia de manera uniforme. Hoy, la experiencia mantiene ese espíritu familiar y tradicional, con su emblemático pollo a la brasa servido con papas fritas y ensalada, además de otras opciones para compartir alrededor de la mesa. El ambiente, rodeado de áreas verdes y con espacios para disfrutar en familia, completa una visita que tiene tanto de almuerzo como de viaje por la memoria culinaria limeña. Ubícalos en la Carretera Central Km. 11.5, Santa Clara.

Mejor heladería: Cafeladería 4D

Un clásico limeño que supo convertir el helado en una experiencia que va mucho más allá del postre. Pionera desde 1983 en fusionar la tradición del gelato artesanal de estilo italiano con el concepto de cafetería, hoy cuenta con más de 500 fórmulas creadas por la maestra heladera Ana María Bugosen. Entre sus sabores más singulares están los que toman clásicos peruanos y los llevan al frío, como el arroz con leche, el pisco sour y el turrón de Doña Pepa, además de opciones elaboradas con frutas frescas de temporada y cacao puro al 70%. Para acompañar, la carta suma cafés, waffles y pasteles. Encuéntrala en sus cinco locales de Lima: en Salaverry, Jockey, Primavera, Angamos y El Polo.

Mejor Restaurante peruano en el extranjero: CVICHE 105

Resalta como una de las grandes sedes de la cocina peruana en Miami. Fundado por el chef y empresario Juan Chipoco, este restaurante se ha convertido en un referente de la gastronomía nacional en los Estados Unidos gracias a una carta que pone al ceviche en el centro, recorriendo también otros clásicos peruanos. Desde ceviches y tiraditos de sabores creativos, además de causas, arroces, pescados y mariscos, su carta destaca por rescatar nuestra tradición a kilómetros de distancia. La propuesta se completa con una carta de cócteles donde el pisco sour tiene, por supuesto, un lugar protagonista. Visítalo en 105 NE 3rd Ave, Downtown Miami, Florida.

(Foto: Mario Zapata/ GEC)

Mejor Restaurante de Comida regional en Lima: Alegría Picantería Piurana

Piura llegó a Miraflores de la mano de Francesco de Sanctis, quien convirtió los sabores de las picanterías de su natal Sullana en una propuesta que celebra la tradición con un toque contemporáneo. En Alegría hay seco de chabelo, atamalado, sudados de pesca del día, sebiches (con ‘s’), arroces y generosos “picaos” para compartir. El viaje por el norte continúa hasta el postre, con clásicos como el quesillo con miel y la crema volteada con algarrobina. Mención aparte merecen los chifles, preparados diariamente en casa. Una mesa que sabe a Piura y que invita, literalmente, a comer con alegría.

Mejor Restaurante de Región amazónica: El Batán del Tayta

En Chachapoyas, el chef David Sancón convierte los sabores de los Andes amazónicos en un recorrido por una región que todavía tiene mucho por contar en la mesa. Su carta rescata productos y preparaciones locales, desde el juane macuca y el ucho de papas hasta el cuy, la cecina y la trucha. Entre sus creaciones están el ceviche ceja de selva y la pasta a la ceja brava de maíz morado. Para beber, una parada curiosa: la caspiroleta de hormigas, preparada con hormigas comestibles. Una cocina con identidad que busca poner a esta región en el mapa gastronómico.

Mejor Restaurante en Ica: Lagunilla

Ica, la tierra del pisco, desiertos y viñedos, tiene un representante brillante de su cocina regional. En Lagunilla, el chef Eduardo Uribe toma productos de mar y desierto —conchas de Paracas, pulpo de Pisco, pescao del día, pallares de Yauca, aceitunas de Nazca, aceite de oliva de Samaca— y los lleva a una cocina con raíces locales y guiños viajeros. Hay cebiche Yumaque, sartén al loche con pesca, conchitas batayaqui y un picante de pallares que actualiza un clásico casero. Una propuesta que mira al futuro sosteniéndose en los productos locales de la mejor calidad. Este año Lagunilla ha sido reconocido por el voto popular de los Premios Somos.

Mejor Restaurante en Lambayeque: Don Humberto

En la ruta chiclayana del Papa León XIV, uno de sus puntos fijos debe ser el restaurante Don Humberto, el más votado en la categoría a Mejor Restaurante en Lambayeque por sus sabores y trascendencia. Es un clásico chiclayano que sabe moverse entre la memoria y el presente. Don Humberto de Roxana Cannata, mantiene viva una tradición familiar vinculada a la historia gastronómica de Chiclayo, con su inolvidable champú con cachangas con queso, tacu tacu con cabrito, chancho al estilo tradicional chiclayano, arroces y tallarines, además de desayunos y postres que completan una propuesta pensada para comer a cualquier hora. Una casa donde la historia también se sirve en la mesa.

Mejor Restaurante en Arequipa: La Nueva Palomino

En La Nueva Palomino, la historia Arequipeña se escucha en el golpe del batán y se sirve en las chombas de chicha de guiñapo. Mónica Huerta heredó una tradición picantera familiar que se remonta a generaciones de mujeres que la convirtieron en una defensora apasionada de la cocina arequipeña. Aquí los ajíes y aderezos se muelen a piedra, los chupes y guisos siguen sus tiempos y la chicha acompaña los jayaris, esos pequeños platos que abren el apetito. Soltero de queso, ocopa, rocoto relleno, chupe de camarones y adobo son parte de un repertorio que entiende la tradición como un arte sabroso y pujante, que se comparte y se mantiene vivo.

Mejor Restaurante en Cusco: Chicha

En una casona colonial frente a la Plaza Regocijo, Chicha propone un recorrido por la despensa cusqueña y andina con la mirada puesta en el presente. La cocina de Gastón Acurio parte de productos locales --como las setas ostra, capulí, papas nativas, tubérculos y hierbas--, y recetas tradicionales para llevarlas a otro registro: cuy confitado con huacatay, alpaca y truchas aparecen junto a versiones contemporáneas de sabores tradicionales. Una mesa que busca que Cusco se conozca también a través de lo que produce y cocina.

Mejor Escuela de cocina: Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu es una de las escuelas gastronómicas más reconocidas del mundo y tiene en Lima una sede que combina la tradición culinaria francesa con el conocimiento de la cocina peruana. Fundada en París en 1895, su propuesta académica apuesta por la técnica, la disciplina y la práctica constante. En el Perú ofrece carreras de Gastronomía, Cocina, Pastelería, Bar y Coctelería, y Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes, además de programas de especialización. Sus aulas y laboratorios cuentan con equipamiento de última generación, mientras que su formación está orientada a preparar profesionales capaces de desenvolverse en restaurantes, hoteles y negocios gastronómicos, con estándares internacionales.

Mejor bar: María Mezcal

María Mezcal nació en Miraflores como una mezcalería inspirada en las tradiciones, sabores y celebraciones de México. Su propuesta tiene al mezcal y al tequila como protagonistas de una experiencia que combina gastronomía, coctelería y música. La barra reúne una amplia variedad de mezcales, mientras la carta ofrece tacos y clásicos mexicanos, además de aguas frescas, cheladas y tragos coloridos. El espacio rinde homenaje a las llamadas “guardianas de tradiciones”, maestras mezcaleras de Oaxaca, y celebra el vínculo entre el destilado y la cultura mexicana. A esto suma baladas pop mexicanas, mariachis y una atmósfera festiva que anima cada visita.

Mejor Restaurante de comida marina: La Mar

La Mar abrió sus puertas en Lima en 2005 como un proyecto de Gastón Acurio y José Carpena que buscaba reimaginar la tradicional cebichería peruana. Desde entonces, se ha convertido en un referente de la cocina marina, con una propuesta que celebra los productos del mar y la diversidad gastronómica del Perú. Su carta reúne cebiches, tiraditos, causas, anticuchos y pescados, además de preparaciones que incorporan influencias japonesas, chinas, españolas, italianas y andinas. Con insumos frescos provenientes de pescadores y agricultores locales, La Mar combina tradición, creatividad y técnicas contemporáneas.

Mejor Restaurante de comida italiana: Pasta

En San Isidro, Pasta propone una mirada artesanal a la cocina italiana, con especial atención a uno de sus grandes protagonistas: la pasta fresca. Creado por Janice Buraschi y Juan Manuel Umbert, el restaurante apuesta por una carta sencilla, enfocada en el producto y elaborada a diario desde cero. Su cocina abierta permite seguir de cerca la preparación de pastas frescas y rellenas, además de panes y otros componentes de la carta. Entre sus especialidades destacan los spaghetti alle vongole, taglierini con anchoas y cappellacci de alcachofa, acompañados de salsas pensadas para cada preparación. El espacio, íntimo y acogedor, completa una experiencia italiana donde la técnica y el sabor son el centro de la propuesta.

Mejor Taberna: Antigua Taberna Queirolo

Más que una taberna, este espacio conserva la memoria culinaria de Lima. Su historia comenzó en 1880, cuando Santiago Queirolo Raggio, llegado de Génova, Italia, fundó en Pueblo Libre una pulpería donde se ofrecían vinos, conservas y abarrotes. Con más de 130 años de trayectoria, el local es un punto de encuentro para la conversación, la gastronomía y los destilados peruanos. Su carta reúne platos criollos, piqueos y sánguches, acompañados por vinos y piscos Queirolo, además de clásicos como el chilcano y el pisco sour. La antigua casona, junto con sus fotografías y objetos históricos, conserva el espíritu de las tradicionales tabernas limeñas.

Mejor Restaurante nikkei: Osaka

La cocina nikkei encuentra en Osaka una de sus expresiones más contemporáneas, donde las técnicas japonesas dialogan con la diversidad y la potencia de los sabores peruanos. El restaurante nació en Lima en 2002 con la intención de explorar nuevas posibilidades para esta cocina y, más de dos décadas después, mantiene esa vocación de innovación. Su carta ofrece sushi, sashimi, tiraditos, makis y platos calientes de inspiración nikkei, mientras que sus espacios de diseño contemporáneo, la música y una cuidada propuesta de coctelería completan la experiencia. Hoy, Osaka ha llevado su propuesta más allá del Perú, con presencia en distintos países de América Latina y Estados Unidos.

Mejor Restaurante de Cocina contemporánea: Cosme

La cocina de apariencia sencilla o casera puede exigir una técnica rigurosa. Cosme trabaja sobre esa idea desde que abrió en San Isidro, en 2015. El restaurante del chef James Berckemeyer fue elegido por los lectores de Somos como el mejor restaurante de cocina contemporánea. Su propuesta parte del ‘comfort food’, con sabores familiares, productos de temporada y preparaciones que apelan a la memoria. Entre sus platos figuran las mollejas a la parrilla, el arroz con langostinos y el cau cau de mariscos. Su evolución ha sido notable a escala internacional: en 2025 alcanzó el noveno puesto de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Mejor Restaurante de cocinas del mundo: 52MX

La cocina de 52MX parte del respeto por la tradición y, al mismo tiempo, no teme explorar nuevos caminos en una cocina tan codificada como la mexicana. Por eso, los lectores lo eligieron como el mejor restaurante de cocinas del mundo. Su chef, el mexicano Cristian Ruiz, evita hablar de fusión. Prefiere reinterpretar los recuerdos de su país a través de productos de allá y acá. Por ejemplo, apuestan por maíces de Cusco, que muelen y nixtamalizan para preparar tortillas. Su carta combina sabores callejeros con técnica contemporánea en platos como los tacos de birria, los elotes al grill y más. Hace unas semanas, 52MX se despidió de su local en la Residencial San Felipe, en busca de un nuevo espacio y más retos.

Mejor Restaurante de Comida criolla: Panchita

Por cuarto año consecutivo, Panchita fue elegido por los lectores de Somos como el mejor restaurante de comida criolla. Abierto en Miraflores desde el verano de 2009, el restaurante de Gastón Acurio ha convertido la mesa criolla en una fiesta abundante y familiar. Su propuesta celebra la tradición limeña con recetas reconocibles, porciones generosas y una parrilla que tiene en los anticuchos uno de sus emblemas. La carta reúne causas, papa rellena, cau cau, tacu tacu, arroz tapado, ají de gallina, estofado de lengua, carapulcra con sopa seca, mondonguito a la italiana, panceta de lechón, arroz con pato y picarones.

Panchita

Mejor pollería: Tinajas Chicken & Grill

El pollo a la brasa es un clásico que siempre reúne a los peruanos alrededor de una mesa. Este año, Tinajas Chicken & Grill fue el ganador en la categoría de mejor pollería, con una propuesta centrada en la majestad de uno de los platos más populares del país. Fundada en 1997 por el empresario Epifanio Mendoza, la cadena desarrolló una receta propia de pollo a la brasa elaborada íntegramente con insumos peruanos. Su oferta mantiene la fórmula clásica: piezas jugosas, papas fritas crocantes y ensalada, además de carnes, parrillas, piqueos y bebidas naturales. El nombre remite a los tinajones de Ayacucho y a valores como la tradición. Actualmente, cuenta con numerosos locales distribuidos en Lima y uno en Ayacucho.

Mejor chifa: Titi

Fundado en 1956 por William Chan Lau y Juana Chin, Titi ha construido prestigio sobre la continuidad de una cocina cantonesa precisa y sin estridencias. Esa constancia le ha valido ser elegido, por cuarto año consecutivo, como el mejor chifa en los Premios Somos. Hoy, la tercera generación, representada por el chef Bruce Loo, preserva las recetas y técnicas heredadas mientras amplía la propuesta culinaria. Entre sus platos más reconocidos figuran el pato al sillao, el wantán, los siu mai, el chancho con tamarindo y piña y la langosta de la casa. Tiene locales en San Isidro y La Molina.

Mejor restaurante de carnes: El Hornero

El Hornero alcanzó su tercer triunfo consecutivo como mejor restaurante de carnes en los Premios Somos, luego de imponerse también en 2024 y 2025. Su historia comenzó hace más de dos décadas en Chorrillos, cuando Armando Tafur, tras trabajar como mozo en restaurantes, abrió su primer local. Con el tiempo, el negocio familiar se convirtió en uno de los pioneros en ofrecer cortes de carne estadounidense en Lima. Su propuesta se completa con parrillas, guarniciones, piqueos, vinos y un servicio atento. Actualmente, cuenta con sedes en Chorrillos, Barranco, San Isidro, La Molina y Asia, además del formato El Hornero Prémium.

Mejor rooftop: Amador

En el piso 17 de un edificio de San Isidro, Amador ofrece una de esas vistas de Lima que invitan a quedarse. Su rooftop, que ofrece una vista de 360 grados del corazón de San Isidro, combina música, diseño y una propuesta de coctelería pensada para acompañar la noche. Su carta renovada reúne nueve cócteles de autor que juegan con sabores conocidos y los llevan por rutas inesperadas. El Bali, el Noir y la Margarita al pastor son algunos de ellos: hay ron con maracuyá, kumquat y piña; un Negroni con aceituna negra y una Margarita con piña, culantro, hierbabuena y jalapeño. La experiencia se completa con una selección de piqueos para compartir, ideales para acompañar la visita.

Mejor huarique: Canta Rana

En una esquina de Barranco, Canta Rana conserva ese espíritu de huarique donde la comida, las historias y la conversación se mezclan sin demasiados protocolos. El restaurante, fundado por Vicente Furgiuele, lleva más de cuatro décadas sirviendo una cocina de sabores locales, con los pescados y mariscos como protagonistas. En su carta aparecen cebiches, tiraditos, chicharrones, pulpo al olivo y platos contundentes como el tacutacu con picante de langostinos. También hay espacio para las pastas artesanales y las carnes. Sus paredes, cubiertas de fotografías, banderas y recuerdos, cuentan parte de su historia. La experiencia se disfruta mejor sin apuro, entre platos para compartir y alguna bebida.

Mejor restaurante coreano: Casa Corea

Casa Corea propone un recorrido por los sabores y la cultura de Corea del Sur, con locales en Miraflores y Los Olivos. Su carta reúne clásicos como el kimchi chigue, el kimbap y el tteokbokki, además de una parrilla coreana donde la panceta de cerdo se cocina en la mesa para luego envolverse en lechuga con arroz y encurtidos. También está el korean fried chicken, con salsas que transitan entre lo dulce y lo picante. La experiencia se extiende al universo del K-pop, con una ambientación y productos pensados para los seguidores de la cultura coreana, incluidos recuerdos de grupos como BTS. Así, proponen sentarse a comer, compartir y acercarse a Corea desde sus sabores.

Mejor creador de contenido gastronómico: Luis López (@mirecetamagica)

Una buena dirección para comer también puede aparecer mientras uno desliza el teléfono. Desde @mirecetamagica, Luis López recorre huariques, restaurantes, mercados y distintos rincones gastronómicos para compartir sus descubrimientos con una comunidad que busca dónde comer rico y bien servido. Su contenido se caracteriza por una mirada directa y cercana: prueba los platos, muestra las porciones, comenta los precios y cuenta qué pedir, convirtiendo cada visita en una recomendación práctica. En TikTok, su comunidad supera el millón de seguidores, mientras que en YouTube e Instagram cuenta con más de 290 mil suscriptores y más de 60 mil seguidores, respectivamente. Una suerte de guía digital para quienes siempre están buscando el próximo lugar.

Mejor creador recetas: Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini)

Desde una cocina bien equipada hasta las pantallas de millones de personas, Rodrigo Fernandini convirtió las recetas en una forma de contar historias. El chef, formado en Le Cordon Bleu, comparte en @rodrigofernandini preparaciones peruanas e internacionales con explicaciones sencillas, trucos y ese entusiasta “¡buenazo!” que ya forma parte de su sello. Sus videos recorren desde platos cotidianos hasta elaboraciones más trabajadas, siempre con la intención de que cocinar resulte posible y entretenido. Su comunidad digital supera los dos millones de seguidores en Instagram y Tik Tok, y su trabajo también se ha trasladado a los restaurantes: dirige Artesano, en Nueva York, y Fernandini, en Barranco.

Mejor programa de gastronomía: Viaja y Prueba (Luciano Mazzetti)

Desde hace 10 años, Luciano Mazzetti convierte cada destino en una ruta para comer y descubrir. A lo largo de sus videos en YouTube, estas rutas lo han llevado por distintas regiones del Perú y también fuera del país, siempre con la curiosidad puesta en los sabores locales y las historias detrás de cada plato. En el camino aparecen mercados, restaurantes, cocineros, productores y pequeños negocios que forman parte de la identidad gastronómica de cada lugar. El resultado es un programa que combina viaje y comer rico sin quedarse solo en los restaurantes: también invita a mirar qué se come, dónde se come y quiénes mantienen vivas esas tradiciones.