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Belén Cuadros es una diseñadora de modas que encontró en los accesorios una oportunidad para combinar distintas pasiones. ¿El resultado? Huacca Arcana, una marca que combina el diseño láser con toques artesanales, para dar a conocer distintos motivos peruanos como danzas, insumos, íconos y más.
Belén Cuadros es una diseñadora de modas que encontró en los accesorios una oportunidad para combinar distintas pasiones. ¿El resultado? Huacca Arcana, una marca que combina el diseño láser con toques artesanales, para dar a conocer distintos motivos peruanos como danzas, insumos, íconos y más.
/ Hugo Pérez
Por Pierina Denegri Davies

Desde niña, Belén Cuadros aprendió que un museo podía ser tan emocionante como un parque. Mientras otros fines de semana transcurrían entre juegos, los suyos solían incluir visitas al antiguo Museo de la Nación, recorridos por salas de arqueología y conversaciones en casa sobre la importancia de valorar el patrimonio peruano.

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