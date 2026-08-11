Desde niña, Belén Cuadros aprendió que un museo podía ser tan emocionante como un parque. Mientras otros fines de semana transcurrían entre juegos, los suyos solían incluir visitas al antiguo Museo de la Nación, recorridos por salas de arqueología y conversaciones en casa sobre la importancia de valorar el patrimonio peruano.
Desde niña, Belén Cuadros aprendió que un museo podía ser tan emocionante como un parque. Mientras otros fines de semana transcurrían entre juegos, los suyos solían incluir visitas al antiguo Museo de la Nación, recorridos por salas de arqueología y conversaciones en casa sobre la importancia de valorar el patrimonio peruano.
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Aquellas experiencias sembraron una fascinación por las culturas prehispánicas, las danzas, la artesanía, la iconografía del país. Y, años después, ella encontraría una forma inesperada de traducirlas: un par de aretes. Hoy, esa pasión toma forma en Huacca Arcana, la marca de accesorios que creó hace casi siete años con un objetivo sencillo, aunque ambicioso: hacer que más personas se enamoren de nuestro país a través del diseño.
Cada pieza, desde una milenaria chakana hasta un personaje de la danza conocida como tunantada, busca contar una historia y despertar curiosidad por aquello que representa. “Quiero que las personas se lleven un pedacito del Perú”, resume.
Su camino, sin embargo, no comenzó en un taller de joyería. Belén estudió Diseño de Moda convencida de que la creatividad podía transformar la manera en que las personas se relacionan con lo que visten. Mientras desarrollaba proyectos académicos, descubrió el corte láser, una tecnología que le permitió explorar un material tan versátil como ligero: el MDF.
Allí encontró el punto de encuentro entre dos mundos que siempre la habían cautivado: la precisión tecnológica y el trabajo artesanal. Las piezas se cortan con láser, pero cada una es pintada a mano antes de recibir el acabado final, lo que le da un valor especial a cada resultado.
Diseñar para contar historias
El nacimiento de Huacca Arcana también respondió a una decisión práctica. Lanzar una marca de ropa requería una inversión difícil de asumir, mientras que los accesorios ofrecían una puerta de entrada más accesible para empezar a construir el universo creativo que imaginaba. El primer lote fue posible gracias al apoyo de su padre y llegó poco antes de la pandemia. Paradójicamente, el confinamiento terminó reforzando una apuesta que ya tenía clara: vender por Internet. Desde el inicio pensó la marca como un comercio electrónico y convirtió su página web en un espacio donde no solo exhibe sus productos, sino también comparte la investigación que hay detrás de cada colección.
Porque investigar es una parte esencial de su proceso creativo. Antes de dibujar una nueva pieza, Belén revisa bibliografía, estudia símbolos, indaga en el origen de una danza o en el significado de una festividad. Más que reproducir imágenes conocidas, busca descubrir detalles que suelen pasar desapercibidos. Esa inquietud también la ha llevado a evitar convertir su trabajo en un simple ‘souvenir’. Prefiere reinterpretar motivos menos explorados y acercarse con respeto a las culturas vivas, convencida de que su arte merece ser, principalmente, representado por quienes forman parte de ellas.
Las colecciones inspiradas en Nasca y Moche marcaron el inicio del proyecto. Después llegaron los toritos de Pucará, los personajes de la tunantada, los motivos ayacuchanos, la flora nacional y otras temáticas como la cosmovisión andina. Esta última, confiesa, no solo alimentó su creatividad, sino también su manera de entender el mundo. Su filosofía se traduce en piezas que buscan conectar a quien las lleva con una historia, un territorio o una tradición.
Belén sueña con abrir un espacio propio y expandir Huacca Arcana hacia el universo textil mediante técnicas de sublimación y estampado, procurando reducir el impacto ambiental de sus procesos. Mientras ese momento llega, continúa creando pequeñas piezas que caben en la palma de la mano, pero que llevan consigo siglos de historia.
- Los diseños de Huacca Arcana pueden adquirirse a través de la página web www.huaccaarcana.com, donde también comparte la inspiración detrás de cada colección. Realizan envíos a Lima y a todo el Perú. Puede conocer más en Instagram: @huacca_arcana.
- Ofrecen aretes en dos tamaños: pequeños, ideales para el uso diario, y modelos midi, pensados para quienes buscan una pieza más llamativa. Amplían su catálogo con collares, anillos, pines y joyeros de MDF, decorados con la misma iconografía peruana que suelen explorar.
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