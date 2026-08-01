Sastrería Martínez Dirección: Av. Mariscal La Mar 1263, Miraflores Instagram: @sastreriamartinezlima Reservas: mesa247.pe/lima/restaurante/sastreria-martinez

MIRA: Maras, un restaurante con una carta contra lo previsible

El formato nació con esa fórmula: detrás de una sastrería que aparentaba ser real, un bar de luz baja y butacas aterciopeladas. Con los años, de la mano de su fundador, Diego Macedo, dejó de depender del disfraz para sostenerse en otra cosa: una coctelería con criterio, técnica y una idea detrás de cada carta. El resultado de ese giro se mide hoy en números concretos —ocupa el puesto 33 del The World’s 50 Best Bars 2025—, pero se entiende mejor probando su nueva carta.

Lliclla. Un whisky sour con higo, airampo, leche de arroz y clavo de olor (Foto: Agencia Menú)

Collection 26/27 es una lectura del textil peruano, del telar a la copa. La carta se organiza en seis territorios y cada trago se piensa como una prenda —fibra, técnica, costura— antes que como una lista de ingredientes de moda. La carta es un artefacto bien diseñado, donde las prendas aparecen siluetadas y un troquel deja ver y sentir las telas. Es un concepto que, en manos de otro bar, sería puro discurso, pero aquí la técnica respalda la idea.

Sando de lomo fino. Elaborado al estilo japonés. (Foto: Agencia Menú)

El cóctel Trazo, con gin Tanqueray al cedrón, cordial de lima y algas, membrillo y oxalis, es el trago más mineral de la mesa: cítrico, seco; el tipo de cóctel que demuestra que “refrescante” no tiene que significar “simple”. Shiringa, con gin al aguaje y licor de sauco, licor de lúcuma y acerola, va por el lado sour, con una acidez bien calibrada que no se esconde detrás de la fruta. Torsión, hecho con ron, jarabe de sandía y ají charapita, guayaba, lima y paico, arriesga con el picante sin perder el eje herbal: es de los tragos que uno recuerda incluso después. Bastilla es el más serio de la colección: The Macallan 12, vermut al huacatay, sachatomate. Es un cóctel seco, mineral, pensado para quien no quiere un postre en copa. Mr. Martínez, en cambio, juega en la otra orilla: whisky de 18 años, vermut, jarabe de arándano y café, lactofermento de papaya y canela. En El Brujo, con Johnnie Walker Ruby, Mandarine Napoléon, orgeat de loche, lulo, bitter de limón, hay una base cítrico-especiada que cruza con el whisky, mientras el orgeat de loche y el lulo bajan la graduación y suman lo local.

Cardado. Un trago refrescante, pero complejo. Con tumbo, maracuyá, rosolio y cítricos amazónicos. (Foto: Agencia Menú)

La comida sostiene la propuesta sin afán protagónico. El sando de lomo fino al estilo japonés y los buns de panceta con miel de charapita muestran que el bar entendió algo que muchos todavía no: el piqueo de bar no tiene que ser un menú aparte; necesita ser preciso. Las tortitas de choclo con tartar de trucha y las croquetas de quinua a los tres quesos cumplen esa misma función de sostener. Algo rico, fácil de disfrutar, sin tener que pensar mucho y sin quitarle el foco a la propuesta coctelera. Pero siempre con una alta calidad de insumos y un buen manejo de técnica.

Urdimbre. Ideal si buscas un cóctel afrutado y floral, con pisco, licor de fresa, tamarindo e higo. (Foto: Agencia Menú)

Lo que queda claro es que Sastrería Martínez ya resolvió la pregunta más difícil: cómo sorprender cuando ya no eres sorpresa. La respuesta, esta vez envuelta en textiles peruanos, es simple: empezar a defender lo que hay detrás de la puerta. //

La carta es un libro que explica la propuesta desde las culturas del Perú y sus textiles. Es, sin duda, parte de la experiencia. (Foto: Agencia Menú)