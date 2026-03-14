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Resumen

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La clásica salida familiar —ir al chifa, pedir varios platos al centro de la mesa— también se volvió menú: un plato barato, con un poco de todo, servido con rapidez. Democrático, sí. Pero muchas veces también simplificado, estandarizado, reducido a versiones cada vez más descuidadas de sí mismo. Mientras eso ocurría, Titi tomaba la dirección contraria.

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