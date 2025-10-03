Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Escucha la noticia

00:0000:00
Un clásico se renueva: conoce las novedades que trae el chifa Titi a su nuevo local en La Molina
Resumen de la noticia por IA
Un clásico se renueva: conoce las novedades que trae el chifa Titi a su nuevo local en La Molina

Un clásico se renueva: conoce las novedades que trae el chifa Titi a su nuevo local en La Molina

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Cerca de cumplir 70 años, el Chifa Tití se aventura en una nueva travesía: la apertura de su segundo local, esta vez en La Molina. Provecho visitó el espacio a pocos días de inaugurado y descubrimos un lugar que, sin dejar de lado los sabores clásicos que han conquistado generaciones, introduce novedades pensadas para seguir sorprendiendo a sus fieles comensales.

TAGS