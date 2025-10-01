Octubre ha llegado, y con él, el Mes Morado y la ineludible tradición de disfrutar del turrón de Doña Pepa. Este emblemático dulce peruano va más allá de ser solo un postre; es una institución, un símbolo de fe y festividad que inunda las calles y los hogares de Lima.

La popularidad del turrón de Doña Pepa está muy extendida en Lima, Perú, convirtiéndose en el rey indiscutible de la repostería durante todo octubre. Con la procesión del Señor de los Milagros, la demanda se dispara, y las panaderías, pastelerías y puestos callejeros compiten por ofrecer la versión más memorable de este manjar.

Por ello, les preguntamos a nuestros lectores a través de una encuesta en Instagram dónde vendían sus favoritos. Y en esta nota te contamos cuáles fueron los elegidos.

¿Cuáles son los mejores turrones de Lima?

Estos son los mejores turrones para disfrutar este octubre del 2025, según los lectores de Provecho:

Pastelería Ítalo

Dirección: Jirón Salaverry 501, esquina con Jirón Castilla, Magdalena del Mar.

Pastelería San Martín

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 987, Lima.

Panadería Nazarenas

Dirección: Jr. Huancavelica 429, Lima.

Los Huérfanos

Dirección: Jr. Azángaro 700, Lima

Belgravia

Dirección: Av. Arenales 2308, Lince.

El secreto de Doña Tila

Pedidos al: 954715931

Livora

Pedidos: vía Instagram

Tanta

Dirección: consultar sus locales en web

Carmelitas

Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores.

Turrón panadería Carmelitas.

Oh Jalá

Dirección: Calle Libertadores 256, San Isidro.

Fausta

Dirección: Jr. Pedro Conde 472, Lince.

La teoría de los 6 cafés

Dirección: Mendiburu 890, Miraflores.

Bake Studio

Pedidos al: 955 082 211

La Altagracia

Dirección: Más información en su web.

Talltu

Dirección: Calle Manuel Tóvar 433, Miraflores.

Nuestros lectores también nos sugirieron algunas marcas y negocios emergentes para probar:

Ramona Bakery

Almabela

La Turronería

Nacho Chips

Espiga Negra

¿Qué otros turrones agregarías a esta lista?