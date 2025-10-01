Octubre ha llegado, y con él, el Mes Morado y la ineludible tradición de disfrutar del turrón de Doña Pepa. Este emblemático dulce peruano va más allá de ser solo un postre; es una institución, un símbolo de fe y festividad que inunda las calles y los hogares de Lima.
MIRA: Tomás de la Paz, el discípulo chileno de Gastón Acurio que lidera Yakumanka, el restaurante peruano más aclamado en Barcelona
La popularidad del turrón de Doña Pepa está muy extendida en Lima, Perú, convirtiéndose en el rey indiscutible de la repostería durante todo octubre. Con la procesión del Señor de los Milagros, la demanda se dispara, y las panaderías, pastelerías y puestos callejeros compiten por ofrecer la versión más memorable de este manjar.
Newsletter Provecho
Por ello, les preguntamos a nuestros lectores a través de una encuesta en Instagram dónde vendían sus favoritos. Y en esta nota te contamos cuáles fueron los elegidos.
¿Cuáles son los mejores turrones de Lima?
Estos son los mejores turrones para disfrutar este octubre del 2025, según los lectores de Provecho:
- Pastelería Ítalo
Dirección: Jirón Salaverry 501, esquina con Jirón Castilla, Magdalena del Mar.
- Pastelería San Martín
Dirección: Av. Nicolás de Piérola 987, Lima.
- Panadería Nazarenas
Dirección: Jr. Huancavelica 429, Lima.
- Los Huérfanos
Dirección: Jr. Azángaro 700, Lima
- Belgravia
Dirección: Av. Arenales 2308, Lince.
- El secreto de Doña Tila
Pedidos al: 954715931
- Livora
Pedidos: vía Instagram
- Tanta
Dirección: consultar sus locales en web
- Carmelitas
Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores.
- Oh Jalá
Dirección: Calle Libertadores 256, San Isidro.
- Fausta
Dirección: Jr. Pedro Conde 472, Lince.
- La teoría de los 6 cafés
Dirección: Mendiburu 890, Miraflores.
- Bake Studio
Pedidos al: 955 082 211
- La Altagracia
Dirección: Más información en su web.
- Talltu
Dirección: Calle Manuel Tóvar 433, Miraflores.
Nuestros lectores también nos sugirieron algunas marcas y negocios emergentes para probar:
- Ramona Bakery
- Almabela
- La Turronería
- Nacho Chips
- Espiga Negra
¿Qué otros turrones agregarías a esta lista?
TE PUEDE INTERESAR
- Rastro, el restaurante sin reglas que nació de una revelación en Miami y un “voy a invertir en ti”
- Perú Mucho Gusto en Nueva York: fechas y lugar para disfrutar comida peruana en la Gran Manzana
- Los dos años de La Porteña, la cafetería de Hernán Barcos que se convirtió en una de las favoritas de Lima
- La Fondue: así fue nuestra experiencia en el restaurante que te transporta a un chalet suizo en San Isidro
- Con una idea simple y sin miedo a mezclar culturas: así es Mérito, el restaurante barranquino que se ha convertido en un referente de la cocina peruano-venezolana
Contenido sugerido
Contenido GEC