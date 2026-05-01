El Burger Fest anuncia una novena edición que reunirá a más de 30 establecimientos dedicados a la elaboración de hamburguesas, provenientes de diversos puntos del ámbito local, nacional e internacional. De esta manera, el festival busca consolidar su posición dentro de la oferta gastronómica con una organización orientada a la experiencia del asistente desde su ingreso.

Por ello, además de una cuidada selección de las hamburgueserías participantes, el evento contará con una variada apuesta de entretenimiento. Una de las novedades este 2026 será una temática vintage que marcará la estética del evento, que incluirá música en vivo. La cartelera incluirá presentaciones de Buenos Vampiros de Argentina, La Tigresa del Oriente, Barrio Calavera, Difonia y 6 Voltios. Paralelamente, se desarrollará un concurso de bandas cuya etapa final se ejecutará frente a un jurado especializado durante la jornada.

La organización también ha dispuesto actividades complementarias que comprenden clases técnicas sobre la elaboración de hamburguesas y activaciones interactivas diseñadas para involucrar al público presente en las diversas zonas del recinto.

Este año, el festival contará con una carrera de 5 kilómetros organizada junto a LapRun, que tendrá como meta en el mismo lugar del festival y otorgará ingreso gratuito a los corredores participantes. Por otro lado, la competencia profesional se mantendrá como uno de los ejes centrales de la jornada, ya que un jurado calificado tendrá la responsabilidad de evaluar y seleccionar a la mejor hamburguesería de Lima.

Las hamburgueserías confirmadas

Pero como el plato fuerte es la comida, aquí te dejamos la selección oficial, que este año contará con 30 marcas destacadas tanto a nivel nacional como internacional:

Big Boy (Lima)

Boycott (Lima)

BurgerBoy (Lima)

Papachos (Lima)

Festín (Lima)

MadBurger (Lima)

La Mera (Tarapoto)

Fat Guys (Arequipa)

BuleBurger (Chiclayo)

ChadriBurger (Piura)

SandoBurger (Suiza)

The Food Truck Store (Argentina)

TheBurgerVillas (Uruguay)

AndesBurger (Colombia)

PretextosBurger (Argentina)

BurgerVille (Colombia)

Los valientes a fuego (Argentina)

¿Cuándo y dónde?

El Burguer Fest VOL 9. se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Centro Cultural Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Las entradas para asistir a esta novena edición ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Joinnus. El sistema de ventas inició con una etapa de preventa exclusiva para clientes del BCP con un costo de S/25, mientras que el precio de la entrada general se ha fijado en S/35.