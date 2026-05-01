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Burger Fest Vol.9 será en el Centro Cultural Lima. (Foto: Difusión)
Burger Fest Vol.9 será en el Centro Cultural Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Burger Fest anuncia una novena edición que reunirá a más de 30 establecimientos dedicados a la elaboración de hamburguesas, provenientes de diversos puntos del ámbito local, nacional e internacional. De esta manera, el festival busca consolidar su posición dentro de la oferta gastronómica con una organización orientada a la experiencia del asistente desde su ingreso.

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