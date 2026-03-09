Esto no es nuevo, cuenta Renato, ante de hacerse viral y que reciba comentarios de todo tipo, Renacer ya había creado su primera línea de platos típicos convertidos en postre en medio de una crisis política, precisamente esta línea se llamaba Típica. En ese momento el menú estaba compuesto de bombones de cebiche, lomo saltado y huancaína.

La chocoteja de cebiche tenía un sirope de limón, un ganache de leche de tigre que le da el picante que necesita, y una capa crujiente de canchita chullpi; la de lomo saltado una reducción de jugo de lomo y ganache de lomo saltado acompañada de crujiente de papas fritas y la de huancaína, un ganache de huancaína con ají amarillo y un crujiente de papa frita.

“Lanzamos la línea Típica porque sentíamos que el país estaba muy dividido. Quisimos usar el chocolate como un puente, algo que realmente nos junte a todos a través de los sabores que más amamos”, relata Renato.

Sin embargo, inicialmente el empuje no fue suficiente para que la línea se vendiera, por lo que decidió relanzarla y no fue hasta este verano que la representación de platos típicos de las tres regiones del país se volvió viral, logrando que el público, movido por la curiosidad de probar sabores diferentes, empezara a comprar sus cajas de bombones de manera constante.

“Ha sido increíble ver cómo la gente ahora busca las cajitas no solo por el dulce, sino por la curiosidad de saber si realmente un bombón puede saber a un Lomo Saltado o a un Cebiche. Hemos pasado de producir estos sabores una vez al mes a tener que sacarlos semanalmente para cubrir la demanda”, asegura.

Esta nueva colección de seis sabores no busca simplemente “parecerse” al plato, sino recrear su complejidad técnica:

Cebiche de carretilla: Incluye un sirope de limón, ganache de leche de tigre y un toque crujiente de canchita, utilizando algas deshidratadas para el perfil marino y ají limo para el picante.

Lomo Saltado: Un bombón que captura el sabor del flameado, el umami de la salsa de soya y un crujiente de papas fritas.

Dos bombones inspirados en la selva: La línea también rinde homenaje a la Amazonía con creaciones basadas en Juane y Tacacho con cecina, este útimo tiene una reducción de cecina que le da el “crunchy” a la chocoteja.

Tradición andina: No falta la Huancaína (con ají amarillo) y la Pachamanca.

La primeras Renatejas de Renato

La historia de Renacer se remoneta al 2012 cuando se hacía llamar Renatejas, un emprendimiento de Renato nacido de la necesidad de recaudar fondos para volver a llevar un curso que desaprobó. En aquel entonces, Renato utilizaba sucedáneo de chocolate, que son las clásicas coberturas de chocolate; hoy, tras años de estudio en gastronomía y pasantías por São Paulo, Barcelona, Estados Unidos y Dinamarca, su enfoque es la alta chocolatería fina, en donde se destaque la versatilidad del cacao peruano.

Antes de Renacer, Renato creó Renatajes, una propuesta para "salvar" un curso. / Julio Reaño

Pero, volviendo a la historia de Renacer, el gran salto ocurrió durante la pandemia. Al darse cuenta de que el confinamiento impedía las visitas familiares, y que iba a durar más de dos semanas, Renato vio en sus cajas de bombones el vehículo perfecto para enviar mensajes de afecto, escritos a mano, uniendo a las personas a través del diseño y el sabor y así empezó, con sabores clásicos, pero con la novedad de sus diseños y colores.

Es así que las líneas que se han mantenido con el tiempo son la de Renacer y Montañas, esta última ofrece bombones en forma de montañas, una manera de rendir homenaje a algunos puntos del Perú como lo es Machu Picchu o la de Siete colores. Estas dos líneas se pueden conseguir en todo momento, luego mes a mes el menú de Renacer va cambiando según la celebración o nueva inspiración que tenga Renato y su equipo.

Para Renato, las montañas son lugares de inspiración es por eso que era necesario tener una línea inspiradas en ellas. / Julio Reaño

El Cacao y los Theobromas

Para Renato, ser gastrónomo implica una responsabilidad, dar a conocer el cacao peruano. Es así, que desde que empezó su objetivo era ese, en ese sentido, Renacer trabaja con granos de diversas fincas en Pichari (Cusco), Piura, San Martín, Madre de Dios y Satipo.

El objetivo de Renato es mostras todo lo que se puede trabajar con los Theobromas que tiene el Perú. / Julio Reaño

Sin embargo, su curiosidad lo ha llevado más allá del Theobroma cacao y actualmente exploran otros “primos hermanos”, como él los llama:

Macambo (Theobroma bicolor): Con el que logran un chocolate que se asemeja al chocolate blanco con notas de nueces a maníes.

Copuazú (Theobroma grandiflorum): De sabores intensos.

Copuy o Macambillo (Theobroma subincanum): Que destaca por su textura blanda y notas lácteas naturales.

El nuevo camino de Renacer

Renacer no se detiene y tras la buena acogida de sus bombones, se han animado a explorar nuevos caminos, uno de ellos, las paletas de pulpa de frutas amazónicas presentadas durante el más reciente Cafezaso, Renato no descarta formalizar esta línea. Además, están incursionando en el mundo de las tabletas de chocolate, un terreno nuevo donde aplicarán todo su conocimiento sobre orígenes y teobromas y que puede llevar a la marca a otro nivel, pensando en el siguiente gran paso: la exportación.

En todas las propuestas está presente la conomía circular, porque están utilizando la cascarilla de cacao sobrante para fabricar su propio papel, con el sueño de que pronto se convierta en su nuevo empaque oficial.

Las barras de chocolate podría llevar al siguiente nivel a Renacer. / Julio Reaño

Desde sus humildes inicios vendiendo chocotejas para salvar un ciclo universitario hasta crear bombones de lomo saltado que se agotan semanalmente, Renato Gordillo demuestra que en el Perú, el chocolate no es solo un dulce, es un mensaje de identidad y un postre que puede endulzar todos los corazones.