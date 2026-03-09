Escuchar
Renato quería representar las tres regiones en una caja de bombones y lo logró con la línea Unir.
/ Julio Reaño
Por Alejandra Garboza

De lomo saltado, cebiche, pachamanca, huancaína, tacacho con cecina y juane así está compuesta la última línea Unir de Renacer, la chocolatería de Renato Gordillo, quien ha buscado llevar a la famosa chocoteja a otro nivel, ofreciendo bombones que hablen por sí solos y que sean más gourmet, pero sobretodo que el cacao peruano siga siendo el rey de este postre. Pero, ¿cuándo cómo nació la idea de convertir los platos típicos en chocolate?

